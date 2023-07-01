Avustralya’da artan hayat pahalılığı uluslararası öğrencileri vuruyor

ÖNE ÇIKANLAR
- Hükümetin 1 Temmuz’da iki haftada 48 saatlik çalışma sınırını geri getireceğini açıklamasından sonra yabancı öğrenciler işten çıkarıldıklarını söylüyor.
- Melbourne’da iki odalı bir evin aylık kirası en az 1,800 dolar. Sydney’de ise yüzde 36 daha fazla 2500 dolar. Bazı öğrenciler “sıcak yatak” uygulaması kapsamında yatak paylaşıyor.
- International Education Association Uluslararası Eğitim Derneği’nin Genel Müdür Phil Honeywood azami saat kurulanın geri gelmesini destekliyor ancak öğrencilerin kalacağı ucuz evlere ihtiyaç olduğunu söylüyor
AVUSTRALYA'DA EĞİTİM
Uluslararası öğrenciler için vizeler
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