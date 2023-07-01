Avustralya’da artan hayat pahalılığı uluslararası öğrencileri vuruyor

'Priyanka' - not her real name - is struggling with housing stress (AAP).jpg

Priyanka (asıl ismi değil) Avustralya'da büyük sıkıntı çeken ve bunun psikolojik sıkıntısını yaşayan uluslararası öğrencilerden biri.

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Uluslararası öğrencilerin çalışabileceği azami saat yeniden iki haftada 48 saate düşüyor. Ancak kira krizi ve hayat pahalılığının artığı bir dönemde geri getirilen saat sınırının yabancı öğrencilerinin yaşamasını zorlaştıracağını söyleniyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Hükümetin 1 Temmuz’da iki haftada 48 saatlik çalışma sınırını geri getireceğini açıklamasından sonra yabancı öğrenciler işten çıkarıldıklarını söylüyor.
  • Melbourne’da iki odalı bir evin aylık kirası en az 1,800 dolar. Sydney’de ise yüzde 36 daha fazla 2500 dolar. Bazı öğrenciler “sıcak yatak” uygulaması kapsamında yatak paylaşıyor.
  • International Education Association Uluslararası Eğitim Derneği’nin Genel Müdür Phil Honeywood azami saat kurulanın geri gelmesini destekliyor ancak öğrencilerin kalacağı ucuz evlere ihtiyaç olduğunu söylüyor
AVUSTRALYA'DA EĞİTİM

Uluslararası öğrenciler için vizeler

Uluslararası öğrencilerin temsilcisi Ahmed Ademoğlu

Avustralya’daki eğitim sistemi ve okullar

Temmuzdan itibaren öğrenci vizelerinde kapsamlı değişikliler

SBS Türkçe
yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca
Facebook
’tan takip edebilirsiniz.
Podcastlarımızı dinlemek ve bizi takip etmek için:
https://podfollow.com/sbs-turkish


Share

Latest podcast episodes

Bankacılık Kurallarına Uyum Komitesi'nin vekil genel müdürü, Rene van de Rijdt (SBS).jpg

Bankalara, sahibi ölen mülkler üzerindeki eylemlerini temizlemeleri söylendi

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 30 Haziran 2023 Cuma

For Our Elders NAIDOC week graphic (National NAIDOC Logo).png

NAIDOC Haftası’nda Avustralya Yerli Kültürü’nü kutluyoruz

7.jpg

SBS Türkçe Haberler - 30 Haziran