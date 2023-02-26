Avustralya’da casuslarla köşe kapmaca

MIKE BURGESS ASIO PORTRAIT

Australian Security Intelligence Organisation ASIO Genel Müdürü Mike Burgess Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

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Avustralya’nın en önemli istihbarat kurumu ASIO’nun başkanı yabancı ülkelerden casusların Avustralya’da gazetecileri ve hatta yargı üyelerini hedef aldığını belirtti. Ayrıca, ASIO’nun operasyonlarını azalması yönünde bazı baskılara rağmen başbakanın tam desteğine sahip olduklarını belirtti.

ÖNE ÇIKANLAR
  • ASIO’nun Başkanı Mike Burgess şu anda yaptıklarını göğüs göğüse çatışmaya benzeten ASIO 74 yıllık tarihinde hiç bu kadar meşgul olmadığını söyledi.
  • Yıllık güvenlik güncelleme sunumu sırasında Burgess, bazı ülkelerin son derece karmaşık tekniklerle sızmaya çalıştığını söyledi ancak herhangi bir ülke ismini telaffuz etmedi.
  • Yabancı bir ülke için çalışan bir ajan gazeteciler için çalışma turları düzenledikten sonra ülkeye gönderilen gazetecileri üst düzey istihbaratçılarla bir araya getirmeye çalıştı.
Avustralya’nın en önemli istihbarat kurumu artan tehditleri savuşturmakla meşgul.

Son döneme kadar terör ve savaşla mücadeleye odaklanan ASIO, yeniden yabancı casuslara odaklanmış gibi görünüyor. ASIO’nun başkanı Mike Burgess ASIO’nun hiç mevcut durumda olduğu kadar meşgul olmadığını söylüyor.

Bir örnekte herhangi bir ülkeyle resmi bir bağı bulunmayan bir Avustralyalı, üst düzey Avustralyalı gazetecileri maaşa bağlamaya çalışıyordu.

Buradaki plan da gazeteciler için çalışma turları düzenledikten sonra ülkeye gönderilen gazetecileri üst düzey istihbaratçılarla bir araya getirmek.

Burgess, yargı üyelerinin bile hedefte olduğunu söylüyor.

Bir vakada, insan hakları grubunun hedefte olduğunu belirtti.

ASIO’nun bu tür bilgileri kamuya açıklamasının bir nedeninin ABD ve Britanya ile beraber yürütülen AUKUS nükleer denizaltı ortaklarına güvence sağlamak. Avustralya’yla paylaşılan nükleer sırların güvencede olduğunu göstermek.

CASUSLAR

Casus aranıyor

Çin-Avustralya ilişkilerinde 'casus' gerginliği

Yabancı casuslar sosyal medya üzerinden kurban arıyor


Bu arada Burgess iş dünyası, akademi ve bürokrasinin bazı bölümünden ASIO’nun operasyonlarını sınırlama amaçlı baskı geldiğini söyledi ancak hükümet ve anamuhalefetten ASIO’ya destek tam

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