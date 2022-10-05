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Avustralya’da faizler yine arttı

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Published 5 October 2022 at 12:51pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

The Reserve Bank of Australia, Avustralya’nın Merkez bankası dün beklendiği gibi yükselen enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yükseltti.

Published 5 October 2022 at 12:51pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • The Reserve bank of Australia, politika faizini 25 baz puan yükseltip yüzde 2,6’ya getirdi. Üst üste altı aydır faizleri yükselten merkez bankasının amacı enflasyonu dizginlemek.
  • Hazine Bakanı Jim Chalmers, karar sonrası düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki aylarda ilave artışlar beklemek gerektiğini söyledi.
  • Mortgage kredisi olanlar için artan faizler, altı ay öncesiyle karşılaştırıldığında, aylık ödemelerde yüzlerce dolarlık artış anlamına geliyor.
2020’nin Kasım’ından 2022’nin Mayıs ayına kadar merkez bankasının politika faizi tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 0.1deydi.
Finansal karşılaştırma sitesi RateCity hesaplarına göre, 500 bin dolarlık mortgage kredisi olan bir ailenin aylık taksiti Nisan’dan bugüne kadar 600 dolar arttı.
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Enflasyona karşı faiz artışı başladı image

Avustralya Merkez Bankası (Reserve Bank of Australia) 2010’dan beri ilk defa politika faizini yükseltti. Yeni politika faizi, tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 0.1’den yüzde 0,35’e yükseldi.

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04/05/202204:14
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