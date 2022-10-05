Avustralya’da faizler yine arttı

Öne Çıkanlar The Reserve bank of Australia, politika faizini 25 baz puan yükseltip yüzde 2,6’ya getirdi. Üst üste altı aydır faizleri yükselten merkez bankasının amacı enflasyonu dizginlemek.

Hazine Bakanı Jim Chalmers, karar sonrası düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki aylarda ilave artışlar beklemek gerektiğini söyledi.

Mortgage kredisi olanlar için artan faizler, altı ay öncesiyle karşılaştırıldığında, aylık ödemelerde yüzlerce dolarlık artış anlamına geliyor.

2020’nin Kasım’ından 2022’nin Mayıs ayına kadar merkez bankasının politika faizi tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 0.1deydi.



Finansal karşılaştırma sitesi RateCity hesaplarına göre, 500 bin dolarlık mortgage kredisi olan bir ailenin aylık taksiti Nisan’dan bugüne kadar 600 dolar arttı.

