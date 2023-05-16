Avustralya’da helal tartışması başladı

ÖNE ÇIKANLAR İslam’da etin helal olması için bazı şartları taşıması gerekiyor. Kesim öncesi hayvanın canlı ve sağlıklı olması gerekiyor.

Avustralya’da Ulusal İmamlar Konseyi geçenlerde bir mezbahaya gidip 29 tavuğu inceledi. Konseyden İbrahim Dadun Controlled Atmosphere Stunning ((CAS)) yöntemiyle öldürülen tavukların helal olamayacağını söylüyor.

Ancak CAS yönetimini kullanan mezbahalara helal sertifikası veren Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu’ndan Muhammed Trad, kararın yetersiz olduğunu söylüyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden İslam çalışmaları uzmanı Dr Eva Nisa CAS yönteminin belirsizliğe neden olabileceğini söylüyor.





Ülke çapında yüzlerce kasap helal sertifikasını vitrinlerinde sergiliyor. Bu tartışma sonrası sadece tüketiciler değil kasaplar da ne yapacaklarını bilemez duruma gelmiş.





Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu’ndan Muhammed Trad telefon yağmuruna tutulduklarını söylüyor.



