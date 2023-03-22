Avustralya’da İslamofobik saldırılar kayıt altında

ÖNE ÇIKANLAR
- Doçent Derya İner inancı yüzünden saldırıya maruz kalan Avustralyalı Müslümanların durumu normalleştirmeyip olanları ISLAMOPHOBIA REGISTER’da kayıt altına alması çağrısında bulunuyor.
- Dördüncü Islamofobi raporu’nda öne çıkan bir veri Islamofobik saldırıların genelde topluma açık alanlarda başkalarının gözlerinin önünde olması. Aşırı sağa karşı kişi olarak değil toplum olarak mücadele edilmesi gerekiyor.
- Yahudi toplumu, Asya kökenli Avustralyalılar, LGBTQş+ topluma yönelik saldırılarla İslamofobik saldırılar temelde benzerlik gösteriyor.
- Avustralya’da Ramazan döneminde siyasetçilerden toplum liderlerine ve özel şirketlere kadar Müslüman ve İslam’a yönelik artan bir bilinçlenme göze çarpıyor. Din, ırk, cinsiyete dayalı nefrete karşı azınlık toplumlarının iş birliği çok önemli.
Charles Stuart Üniversitesi İslam Çalışmaları ve Uygarlığı merkezi Avustralya’da Islamofobi raporu yayınladı. Raporun baş araştırmacısı Doçent Derya İner’le konuştuk.
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İslamofobik tacizlerin görgü tanıkları susuyor
SBS Turkish
22/03/202305:31
AVUSTRALYA'DA ISLAM
Müslüman Avustralyalılardan kan bağışı kampanyası
Erken Dönem Çocuk ve Gençlik Bakanı Anne Azza Aly