Avustralya'da kiralar yükselirken NSW'de kira tavan fiyatı teklifi reddedildi

ÖNE ÇIKANLAR
- Avustralya'daki kiralık ev krizinin ne kadar kötüye gittiğini gösteren bir işaret olarak, Sidney'deki konutların ortalama haftalık kiralama fiyatı ilk kez 600 doları aştı.
- Kirsal Avustralya da keskin kira artışları gördü.
- Ülke genelinde, hızla yükselen kira fiyatları ve az olan kiralık mülk sorunu, eyalet hükümetlerinin, kiraların artabileceği miktarı sınırlama ihtiyacının yeniden değerlendirilmesine yol açtı.
- Sosyal konut ve uygun fiyatlı barınma, NSW İşçi Partisi'nin kampanyasının önemli bir parçasıydı.