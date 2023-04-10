Avustralya'da kiralar yükselirken NSW'de kira tavan fiyatı teklifi reddedildi

Sydney'de kira krizi

Sydney'in Bondi semtinde kiralık tabelası, Sunday, April 02, 2023. (AAP Image/Flavio Brancaleone) NO ARCHIVING Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAPIMAGE

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New South Wales'deki kiracılar, Başbakan Chris Minns'in kira artışlarında bir üst sınırı reddetmesinin ardından, artan kiraların getirdiği maliyetlerde hemen bir rahatlama hissetmeyecek. Bunun yerine Minns, hükümetinin uzun vadeli çözümlere odaklandığını söyledi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Avustralya'daki kiralık ev krizinin ne kadar kötüye gittiğini gösteren bir işaret olarak, Sidney'deki konutların ortalama haftalık kiralama fiyatı ilk kez 600 doları aştı.
  • Kirsal Avustralya da keskin kira artışları gördü.
  • Ülke genelinde, hızla yükselen kira fiyatları ve az olan kiralık mülk sorunu, eyalet hükümetlerinin, kiraların artabileceği miktarı sınırlama ihtiyacının yeniden değerlendirilmesine yol açtı.
  • Sosyal konut ve uygun fiyatlı barınma, NSW İşçi Partisi'nin kampanyasının önemli bir parçasıydı.
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