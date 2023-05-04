Avustralya'da kullanılan oy sayısı 22 bini geçer mi?Play03:32 Source: SuppliedGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.23MB) Avustralya'da seçimlerin ilk beş gününde oy kullanların sayısı 10 bini aştı. Son dört günde rakamın iki katını aşması bekleniyor.Öne çıkanlarHafta içi günlerde Sydney ve Melbourne'da oıy kullananların sayısı ortalama bin kişi oldu. İlk hafta sonu iki kentte 5 bin kadar kişi oy kullandı.Bu hafta sonu kullanılan oy sayısında zirve bekleniyor.ShareLatest podcast episodesCharles taç giymeye hazırlanıyorSBS Türkçe Canlı – 4 MayısSBS Türkçe Haberler 4 MayısSBS Türkçe Canlı – 3 Mayıs