Avustralya'da kullanılan oy sayısı 22 bini geçer mi?

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Avustralya'da seçimlerin ilk beş gününde oy kullanların sayısı 10 bini aştı. Son dört günde rakamın iki katını aşması bekleniyor.

Öne çıkanlar
  • Hafta içi günlerde Sydney ve Melbourne'da oıy kullananların sayısı ortalama bin kişi oldu.
  • İlk hafta sonu iki kentte 5 bin kadar kişi oy kullandı.
  • Bu hafta sonu kullanılan oy sayısında zirve bekleniyor.
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