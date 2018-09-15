Avustralya’daki göçmen kökenli kadınlara çifte engel

ÖNE ÇIKANLAR Avustralya’daki göçmen kökenli kadınlar cinsiyetçilik dışında ırkçılıkla da mücadele etmek zorunda.

Cinsiyet eşitliğine yönelik çabalara ırkçılık filtresinin uygulanması tavsiye ediliyor.

Yetenek ve hırsları olsa da yönetici pozisyonlarına çıkamayan göçmen kökenli kadınların çalıştıkları kurumlara sunacağı çok şey var.

Diversity Council Australia’nın 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü kapsamında yayınladığı raporda göçmen kökenli kadınların önündeki engellerden bahsediliyor.





Rapora göre Avustralya çapında işyerlerinde yönetici kadrolarında göçmen kökenlerden gelen kadın görmek neredeyse imkânsız.





Bu kadınlar için CARM kısaltmasını kullanıyorlar. Kültürel ve Irksal olarak marjinalleştirilen kadınlar.





Raporun yazarları 370 kadınla konuşmuş.





On yıllar süren programlar ve uğraşlar sonrası Avustralya’daki firmaların yönetim kurulu başkanlarının yüzde 46’sı kadın. Ancak bu sektörden sektöre farklılık gösteriyor.





Raporda konuşulan kadınlar yönetici seviyesine çıkmak için hevesli olduklarını söylemiş. Yüzde 78’i üst yönetici pozisyonlarına çıkmak istediklerini, yüzde 97’si de firmalarına katkıda bulunabileceklerini düşündüklerini söyledi.



Cinsiyetçilik ve ırkçılık karşılarındaki en büyük engeller.





Kadınların yüzde 65’i ciddiye alınmadıklarını veya görmezden gelindiklerini söylüyor.





Kadınların üçte biri ilerlemek için “beyaz davranmak” "code-switching" zorunda hissettikleirni söylüyor. Kadınların yüzde 85’i diğer kadınlarla aynı seviyede değerlendirilmek için iki kat daha fazla çalışmak zorunda olduklarını hissetmişler.





Raporun tavsiyelerinden biri, işletmelerin cinsiyet eşitliği politikalarına bir de ırk filtresi uygulayarak tüm kadınlara eşit fırsatın sunulmasının sağlanması.





Yönetici kadroları için çeşitli hedefler koymak, işyerinde ırklar hakkında bilinçlendirme süreçleri ve işletme kuralları için göçmen kadınlara danışmak gibi ilave tavsiyeler de var.







