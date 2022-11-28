Avustralya’daki Yönetim Kurullarında kültürel çeşitlilik eksik

ÖNE ÇIKANLAR
- Women on Boards tarafından yapılan araştırmada beş sektörden 230'dan fazla [[232]] kuruluşta yönetim kurullarının değerlendirilmesinde cinsiyet dengesi bulundu ancak kültürel çeşitlilik dengesi bulunmadı.
- Avustralya Çeşitlilik Konseyi'nin genel müdürü Lisa Annese, düzenleyici ve hissedar baskısı gibi kadınların yönetim kurullarına katılmasına yardımcı olan araçların artık kültürel çeşitliliği artırmak için kullanılabileceğini söylüyor.
- Değerlendirilen beş sektör arasında, üniversiteler yüzde 15 [[%15.1]] temsil oranıyla kültürel çeşitlilik açısından en iyi performansı gösterirken Araştırma ve Geliştirme Şirketleri, sıfır kültürel çeşitlilikle en düşük performansı gösterdi.