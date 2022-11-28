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Avustralya’daki Yönetim Kurullarında kültürel çeşitlilik eksik

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Meeting Room The Red Box Design Company Newcastle, United Kingdom

New research finds more cultural diversity needed on boards Credit: Construction Photography/Avalon/Getty Images

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Published 28 November 2022 at 9:15pm
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Mesleki gelişim ve eğitim programları aracılığıyla kadınları yönetici ve liderlik rollerine ulaşmaları için desteyen bir kuruluş olan Women on Boards tarafından yapılan araştırmaya göre, son on yılda yönetim kurullarında cinsiyet çeşitliliğine büyük bir odaklanma sözkonsu ve bu açıdan birçok sektörde bir dengenin sağlandığı görüldü. Buna karşılık, kültürel olarak farklı insanların yönetim organlarında önemli ölçüde yetersiz temsil edildiği tespit edildi.

Published 28 November 2022 at 9:15pm
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Women on Boards tarafından yapılan araştırmada beş sektörden 230'dan fazla [[232]] kuruluşta yönetim kurullarının değerlendirilmesinde cinsiyet dengesi bulundu ancak kültürel çeşitlilik dengesi bulunmadı.
  • Avustralya Çeşitlilik Konseyi'nin genel müdürü Lisa Annese, düzenleyici ve hissedar baskısı gibi kadınların yönetim kurullarına katılmasına yardımcı olan araçların artık kültürel çeşitliliği artırmak için kullanılabileceğini söylüyor.
  • Değerlendirilen beş sektör arasında, üniversiteler yüzde 15 [[%15.1]] temsil oranıyla kültürel çeşitlilik açısından en iyi performansı gösterirken Araştırma ve Geliştirme Şirketleri, sıfır kültürel çeşitlilikle en düşük performansı gösterdi.
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