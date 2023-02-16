Avustralya'dan depremzedelere vize kolaylığı

Key Points SBS Türkçe, İçişleri Bakanlığına depremzedelerin vize başvurusunda Avustralya'nın bir değişiklik yapıp yapmayacağını sordu.

İçiçleri Bakanlığı, vize prosedürünün hızlandırılacağı, yanıtı verdi.

Vizesi bittiği halde deprem nedeniyle dönemeyecek olanlar, yeniden vizeye başvurabilcek.

Depremin ardından 11'inci güne girilirken, Avustralya vatandaşları depremzede yakınlarını yanlarına getirerek onlara yardımcı olmak istiyor.







Sydney'de yaşayan Eva İpek Ortunç, depreme Adana ve Hatay'da yakalanan aile fertlerini Avustralya'da ağırlamak istiyor.





İki kayınbiraderi ile ailelerinin Adana'da ölümden döndüklerini ve bu korkunç travmayı aradaki binlerce kilometreye rağmen burada kendilerinin de yaşadığını anlatan Ortunç, birkaç gündür aile fertlerine vize almak için araştırma yapıyor.





Avrupa'da bazı ülkeler bir süredir felaketzedeler için yeni vize kolaylıkları getirdiklerini duyurmaya başladı.





İsviçre, Hollanda ve Belçika ülkelerinde ikamet eden Türk vatandaşlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen akrabalarını geçici olarak ağırlayabilmeleri için vize başvurularına kolaylık tanıma kararı aldı.





Almanya Hükümeti de dün yaptığı açıklamada, depremzedeler için vize sürecini kolaylaştırma planlarına ilişkin ayrıntıları netleştirdi.





SBS Türkçe'nin bu konudaki tutumunu sorduğu Avustralya İçişleri Bakanlığı da, deprem bölgesinden başvuranların vize sürecini hızlandıracaklarını açıkladı...





Avustralya İçişleri Bakanlığı sözcüsü verdiği yanıtta, “Depremden etkilenenler için vize başvurularını vaka bazında hızlandırılacağını" açıkladı.





Acil ve zor durumda kalmış kişilerin vize başvurularına öncelik verilecek.





Avustralya’da geçici vize ile bulunup, Türkiye’deki deprem nedeniyle evlerine dönemeyenler, kalış sürelerini uzatmak üzere ziyaretçi vizesine başvurabilecek.





Suriye ve Türkiyeli depremzedelere tanınacak vize kolaylığının detaylarını göçmenlik danışmanı Feriha Güney'den aldık.



