Avustralyalı bilim insanları bal arısı akarı akıntılarına karşı mücadele veriyor

epaselect GERMANY APICULTURE

epaselect epa06925964 A bee feeding on honey from a honeycomb at the Bee Museum in Duisburg, Germany, 03 August 2018 EPA/SASCHA STEINBACH Source: EPA / SASCHA STEINBACH/EPA

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Arılar için ölümcül bir parazit olan arroa akarlarından arındıktan sonra Avustralya, ölümcül bal arısı parazitine karşı mücadelesinden vazgeçti. Parazit akarlar bal arısı popülasyonlarını tehlikeye atmaya devam ederek polenleşmeyi ve potansiyel olarak tüm kolonileri tehdit ediyor. Bildirdiğine göre, akarları yok etmek için mitisitlerin kullanılması Avustralya'nın arı popülasyonuna istemeden zarar verdi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Varroa akarları, arıların üzerinde yaşayan, onların kanıyla beslenen ve arıların uçma ve iletişim kurma yeteneklerini bozarak onları pestisitlere karşı daha duyarlı hale getiren parazit böceklerdir.
  • Avustralya, eşsiz çevresini korumak için dünyanın en sıkı biyogüvenlik rejimlerinden birine sahip ve dünya çapında arılar için en büyük tehdit olan varroa akarlarının daha önce görülmediği tek kıtaydı.
  • CSIRO’da araştırma yapan bilim insanı John Roberts, 14,2 milyar dolarlık bal arısı endüstrisini desteklemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi..
Share

Latest podcast episodes

City - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 3 Ekim

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 2 Ekim 2023 Pazartesi

AFL

Avustralya’da finaller haftası

Europe Climate Renewable Energy

Avustralya'nın yenilenebilir enerji geçişine ışık tutan toplum güneş enerjisi projesi