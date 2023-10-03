Avustralyalı bilim insanları bal arısı akarı akıntılarına karşı mücadele veriyor

ÖNE ÇIKANLAR
- Varroa akarları, arıların üzerinde yaşayan, onların kanıyla beslenen ve arıların uçma ve iletişim kurma yeteneklerini bozarak onları pestisitlere karşı daha duyarlı hale getiren parazit böceklerdir.
- Avustralya, eşsiz çevresini korumak için dünyanın en sıkı biyogüvenlik rejimlerinden birine sahip ve dünya çapında arılar için en büyük tehdit olan varroa akarlarının daha önce görülmediği tek kıtaydı.
- CSIRO’da araştırma yapan bilim insanı John Roberts, 14,2 milyar dolarlık bal arısı endüstrisini desteklemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi..