Avustralyalı Neo-Naziler Melbourne şehir merkezinde

ÖNE ÇIKANLAR
- 30 kadar neo-Nazinin önceki gün Melbourne’nun merkezinde ve eyalet parlamentosunun önünde yaptıkları büyük tepki çekmiş durumda. Şehir merkezinden geçip Victoria Parlamentosu önüne gelen neo-Naziler burada da Nazi selamı çaktı.
- Aktivistler yasaların daha yıldırıcı olması gerektiğini söyledi.
- “Özellikle Yahudi soykırımı Holocaust kurbanları için Nazi selamının silahla tehdit edilmekten farkı yok.”
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