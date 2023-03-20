Avustralyalı Neo-Naziler Melbourne şehir merkezinde

ANTI TRANSPHOBIA RALLY MELBOURNE

Police remove a protester during a transgender rights rally, involving opposing neo-Nazi protesters, outside Parliament House in Melbourne, Saturday, March 18, 2023. (AAP Image/James Ross) NO ARCHIVING Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

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Hafta sonunda Victoria parlamentosu önünce trans hakları savunucuların hak protestosunu neo-Naziler bastı. Victoria Başbakanı Dan Andrews’un beyaz ırkçılara cevabı da “burada yer yok” oldu. Victoria hükümeti ayrıca Melbourne şehir merkezinde Nazi selamı yapanlara yönelik yasal yaptırımlar sözü verirken hak örgütleri Nazi selamının yasaklanması çağrısında bulundu.

ÖNE ÇIKANLAR
  • 30 kadar neo-Nazinin önceki gün Melbourne’nun merkezinde ve eyalet parlamentosunun önünde yaptıkları büyük tepki çekmiş durumda. Şehir merkezinden geçip Victoria Parlamentosu önüne gelen neo-Naziler burada da Nazi selamı çaktı.
  • Aktivistler yasaların daha yıldırıcı olması gerektiğini söyledi.
  • “Özellikle Yahudi soykırımı Holocaust kurbanları için Nazi selamının silahla tehdit edilmekten farkı yok.”
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