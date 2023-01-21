Avustralyalı siyasetçilere yönelik tehditler katlanarak artıyor

The AFP conduct a raid at a home in Canberra (AAP).jpg

Canberra'da bir evi basan federal polisler.

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Emniyet kurumunun yayınladığı bir rapora göre son üç yılda politikacılara yönelik yapılan tehditler üç kat arttı. Siyasetçiler ve uzmanlar bunun ana nedeni olarak pandemiyi gösteriyor.

Öne Çıkanlar
  • Federal siyasetçilere yönelik tehditler özellikle COVID-19 pandemisi döneminde arttı. Emniyet verilerine göre sadece 2022’de 582 ayrı taciz ve tehdit şikâyeti yapıldı.
  • İstihbarat kurumu ASIO pandemi yüzünden aşırıcılığın yayıldığını, izolasyonla beraber sosyal medyanın zehirli bir karışım olduğunu belirtiyor.
  • Uzmanlara göre siyasetçilere yönelik olanlar dahil olmak üzere tüm bu tehditlerin ortak noktası, devlet ve demokrasiyi gayri meşrulaştırma çabası. Demokratik prensiplerin ve demokrasinin açıkça sorgulandığını belirtiyorlar.
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