Avustralyalı siyasetçilere yönelik tehditler katlanarak artıyor

Öne Çıkanlar
- Federal siyasetçilere yönelik tehditler özellikle COVID-19 pandemisi döneminde arttı. Emniyet verilerine göre sadece 2022’de 582 ayrı taciz ve tehdit şikâyeti yapıldı.
- İstihbarat kurumu ASIO pandemi yüzünden aşırıcılığın yayıldığını, izolasyonla beraber sosyal medyanın zehirli bir karışım olduğunu belirtiyor.
- Uzmanlara göre siyasetçilere yönelik olanlar dahil olmak üzere tüm bu tehditlerin ortak noktası, devlet ve demokrasiyi gayri meşrulaştırma çabası. Demokratik prensiplerin ve demokrasinin açıkça sorgulandığını belirtiyorlar.
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