Avustralyalı Türkler, Türkiye'deki boş evlerini depremzedelere açıyor

Dogan-Kadife Coskun

Melbournelu Kadife ve Doğan Coşkun çifti, felaketten bir gün önce neşe içinde Hatay'ın meşhur tantunisini tadıyorlardı. Çift bugün yakınlarını kaybetmenin acısını ve olayın dehşetini yaşıyor...

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Tatil için gittikleri Türkiye'de depremi yaşayan Melbourne'lu Kadife-Doğan Çoşkun çifti, olayın dehşetini üzerilerinden atmaya çalışırken bir yandan da depremzedelere Ankara'da kalacak yer organize ediyor.

Key Points
  • Depreme Hatay'da yakalanan Kadife Coşkun ile otobüste yakalanan Doğan Coşkun ancak 4 gün sonra buluşabilmiş.
  • Doğan Coşkun, depremzedeleri Ankara'da boş evi olan Avustralyalıların evlerine yerleştiriyor.
  • Bu oranizasyonla yaklaşık 100 depremzede, Avustralyalı Türklerin boş evlerine yerleştirilmiş.
Melbourne Dandenong'da yasayan Doğan ve Kadife Coşkun çifti, Türkiye'deki deprem felaketi sırasında memleketlerindeydi...

Deprem gecesi Hatay'da bulunan Kadife Hanım canını zor kurtarırken şimdi yakınlarını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Deprem sırasında Yozgat'a doğru giden bir otobüste olan Doğan Bey, eşine iki gün boyunca ulaşamadığını ve Hatay'a geri dönme imkanı bulamadığını anlatıyor.

Ankara'ya ulaşan Doşan Coşkun şimdi depremden kurtulan aileleri, Avustralyalı Türklerin, Türkiye'de boş duran evlerine yerleştirilmelerini organize ediyor.

Doğan Coşkun, Avustralya'da Türkçe konuşan topluma, "Türkiye'de boş duran evlerinizi dempremzedelere açın" çağrısı yapıyor.
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