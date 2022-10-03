Avustralyalılar ameliyat için yıllarca bekliyor

Öne Çıkanlar İstatistiklere göre aylar olan ameliyat için bekleme süreleri aslında yıllar sürebiliyor.

Ameliyat bekleme süresi uzman doktorla görüştükten sonra başlıyor ancak uzmanı görmek yıllar sürebiliyor.

Ameliyata ihtiyacı olan bir hastanın önce aile doktorunu görmesi gerekiyor. Aile doktoru da uzmana gönderiyor yani “refer” ediyor. Uzmanı görünce de resmi elektif ameliyat bekleme listesine kaydediliyorlar. Avustralya Tıp Derneğine göre, aile doktorunu gördükten sonra uzmanla görüşmek için yıllarca beklemek gerekebiliyor.



Acil hastalar, 30 gün içinde görülmesi gerekenler.



Bazı uzmanları görmek için uzun sıralar olduğunu göz önüne alırsak, gerçek bekleme süreleri değişkenlik gösteriyor.



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Tıp derneği verilerine göre, Victoria’da hastalar acil beyin cerrahı randevusu için 900 günden fazla bekliyor.



Queensland’de sindirim sistemine bakan gastro-enteroloji uzamanı görmek iöçn 150 günden fazla bekliyor.



Tazmanya’da acil hastalar 100 günden fazla bekliyor.



LISTEN TO Yeni yayınlanan verilere göre, kamu hastaneleri ameliyat ve acil servis tedavilerine yetişmekte zorlanıyor. Hasta haklarını savunanlarsa, sürekli uzayan bekleme sürelerinin zaten hassas bir dönemde olan kişilerde gereksiz stress yarattını söylüyor. SBS Turkish 12/12/2019 04:27 Play