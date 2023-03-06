Avustralyalılar depremzedelere yardım koşusunda buluştu

Avustralya Türk toplumunun, 11 ili kapsayan ve 50 bine yakın cana mal olan Türkiye depreminin yaralarını sarmak için yardım çabaları sürüyor.





30 yıla yakın bir süredir, Coburg'de faaliyet gösteren Team Taekvondo'nun kurucusu Murat Matt Eryurek'in 5 Mart pazar günü düzenlediği "Earthquake Charity Run" etkinliği, bu çabaların son örneklerinden biri oldu.





Doğma büyüme Melbournelu olan Murat Matt Eryurek, farklı kökenlerden gelen 130'u aşkın Avustralyalı'nın koşuya katılarak, bağışta bulunduğunu söyledi.



