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Avustralya’nın doğusunda yağmur bitmiyor

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Source: Supplied / Servet Doktoroğlu

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Published 19 October 2022 at 1:23pm
By Gloria Kalache, Sean Wales
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Victoria hükümeti selden etkilenenlere ayrılan yardımın artırılacağını açıkladı. Bugün Victoria, NSW ve Tazmanya’da sel tehlikesi devam ediyor. Birçok bölgede tahliye emri var veya tahliye için çok geç olduğu bildiriliyor. Önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceği açıklandı.

Published 19 October 2022 at 1:23pm
By Gloria Kalache, Sean Wales
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Sel bölgelerine eyalet ve federal yardımlar aktarılıyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilere destek planı var.
  • Shepparton’da sel suları yüksek ancak yükselmesinin durduğu belirtiliyor. Temizleme sürecinin başlaması için çok erken.
  • Bugün tüm dikkatler Shepparton’ın 1 saat kuzeybatısındaki Echuca’da. Murray nehri yükselmeye devam ederken yerel halk kasabanın merkezini ve binlerce evi korumak için kilometrelerce uzunlukta sel seti inşa etti.
Echuca’nın 95 kilometre kuzeybatısındaki Kerang kasabasına giden yolların da sular altında kalacağı belirtiliyor.

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