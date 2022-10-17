Avustralya’nın doğusunda yağmur bitmiyor

Öne Çıkanlar
- Sel bölgelerine eyalet ve federal yardımlar aktarılıyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilere destek planı var.
- Shepparton’da sel suları yüksek ancak yükselmesinin durduğu belirtiliyor. Temizleme sürecinin başlaması için çok erken.
- Bugün tüm dikkatler Shepparton’ın 1 saat kuzeybatısındaki Echuca’da. Murray nehri yükselmeye devam ederken yerel halk kasabanın merkezini ve binlerce evi korumak için kilometrelerce uzunlukta sel seti inşa etti.
Echuca’nın 95 kilometre kuzeybatısındaki Kerang kasabasına giden yolların da sular altında kalacağı belirtiliyor.
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Shepparton selleri kurbanları: Bir evde dört aile
SBS Turkish
17/10/202224:37