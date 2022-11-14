SBS Türkçe

Avustralya’nın güneydoğusunda yeni sel riski

SBS Türkçe

NSW FLOODS

Wendy and Kim Muffet kayak up their driveway with Pete the kelpie in Forbes, NSW, Friday, October 14, 2022. Wendy and Kim Muffet, who run Girragirra Retreat just west of Forbes, expect to be cut off by floodwater from the Lachlan River for up to three weeks. The town recorded 22.6mm of rain on overnight, but NSW will get a reprieve by the weekend as a cold front heads away from the east coast but the limited rainfall will add strain to already swollen rivers. (AAP Image/Stuart Walmsley) NO ARCHIVING Source: AAP / STUART WALMSLEY/AAPIMAGE

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 14 November 2022 at 3:15pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

NSW eyaletinin batısı binlerce insan aşırı yağışların neden olduğu sel felaketi öncesi tahliye edilirken ve Güney Avustralya’da on binlerce ev ve işyerine elektrik verilemiyor.

Published 14 November 2022 at 3:15pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Dünden beri 80 milimetreden fazla yağış alan NSW eyaletinin iç bölgelerinde zaten taşmak üzere olan nehirlerin yakınlarında yaşayanlara tahliye emri verildi.
  • Son 24 saatte NSW acil hizmetler SES’in aniden yükselen sel suları yüzünden evlerinde veya araçlarında mahsur kalanlardan 462 yardım araması aldığı belirtildi.
  • Güney Avustralya’da hafta sonunda hızı saatte 106 kilometreye kadar fırtınanın kaydedildiği eyalette sadece 423 bin yıldırım düştüğü belirtildi. Eyalette acil hizmetler kurumuna iki bin iki yüz yardım çağrısı yapıldığı belirtildi.
NSW ve Victoria eyaletlerinde yetkililer yağışların bugün gün devam edeceği ve sel felaketinin etkilediği bölgenin de büyüyeceği konusunda uyarıyor.

Yağışlı hava dalgasının Victoria sınırındaki Riverina’dan Queensland sınırına kadar NSW eyaletinin iç bölgelerini etkileyeceği açıklandı.

NSW Acil Hizmetler Bakanı Steph Cooke Yeni Zelanda’dan yardım istediklerini ve yardımın da bu hafta geleceğini belirtti. Cooke sel felaketiyle mücadele için uluslararası yardım çağrısı yapacaklarını ve Yeni Zelanda dışında hangi ülkelerin yardıma hazır olup olmadığını takip edeceklerini söyledi.

Advertisement
FELAKETLER

Sel felaketine karşı korunma yolları

NSW Sel Raporu: Sel tehlikesi olan yerlerde yaşayanlar arazi değişimi ve istimlak yoluyla tahliye edilecek

Share

Latest podcast episodes

SBS canlı resize2.jpg

SBS Türkçe Canlı – 14 Kasım 2022

Statue of World Cup.

Futbol festivali SBS’te

The Self Harm summit underway in Sydney (SBS).jpg

İntihar ve kendine zarar vermenin görünmeyen maliyeti

CARNIVAL AUSTRALIA PRESIDENT PRESSER

COVID olan turistik gemi yolcularına Sydney'de toplu taşıma kullanmamaları talimatı verildi