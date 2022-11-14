Avustralya’nın güneydoğusunda yeni sel riski

Öne Çıkanlar Dünden beri 80 milimetreden fazla yağış alan NSW eyaletinin iç bölgelerinde zaten taşmak üzere olan nehirlerin yakınlarında yaşayanlara tahliye emri verildi.

Son 24 saatte NSW acil hizmetler SES’in aniden yükselen sel suları yüzünden evlerinde veya araçlarında mahsur kalanlardan 462 yardım araması aldığı belirtildi.

Güney Avustralya’da hafta sonunda hızı saatte 106 kilometreye kadar fırtınanın kaydedildiği eyalette sadece 423 bin yıldırım düştüğü belirtildi. Eyalette acil hizmetler kurumuna iki bin iki yüz yardım çağrısı yapıldığı belirtildi.

NSW ve Victoria eyaletlerinde yetkililer yağışların bugün gün devam edeceği ve sel felaketinin etkilediği bölgenin de büyüyeceği konusunda uyarıyor.





Yağışlı hava dalgasının Victoria sınırındaki Riverina’dan Queensland sınırına kadar NSW eyaletinin iç bölgelerini etkileyeceği açıklandı.





NSW Acil Hizmetler Bakanı Steph Cooke Yeni Zelanda’dan yardım istediklerini ve yardımın da bu hafta geleceğini belirtti. Cooke sel felaketiyle mücadele için uluslararası yardım çağrısı yapacaklarını ve Yeni Zelanda dışında hangi ülkelerin yardıma hazır olup olmadığını takip edeceklerini söyledi.



