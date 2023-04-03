Avustralya'nın ilk Afgan asıllı başörtüsü takan federal senatorü olarak Ramazan'ı parlemantoda geçirmek

Senatör Payman orucunu açtıktan sonra akşam namazını kılıyor (SBS News).jpg

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Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü, federal parlamentoda ilk kez Ramazan'ı kutluyor. Fatima Payman, oruç tutmasinın ülkenin başkentinde Batı Avustralya eyaletine hizmet etmek için caydırıcı bir unsur olmadığını söylüyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Fatima Payman, geçen yıl Avustralya'nın şimdiye kadarki en çok kültürlü parlamentosunun bir üyesi olarak Senato'ya seçildiğinde, Avustralya'nın ilk Afgan doğumlu mülteci ve başörtüsü takan parlamenteri olarak çığır açtı.
  • Sekiz yaşında Afganistan'dan Avustralya'ya gelen ve Perth'in kuzey banliyölerinde birbirine sıkı sıkıya bağlı altı kişilik bir ailede büyüyen Payman için bu yıl Ramazan biraz daha farklı geçiyor
  • Her yıl Ramazanda ailesi ile sahur ve iftar yapan Payman Ailesini özlediğini ve yoğun parlemanto hayatında, zamanın çabuk geçtiğini anlattı.
  • Senatör Payman ayrıca bu yıl Ramazanın başında, üst düzey meslektaşlarından bazılarını ofisinde düzenlediği toplu bir ifarda ağırladı.
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