Avustralya'nın ilk Afgan asıllı başörtüsü takan federal senatorü olarak Ramazan'ı parlemantoda geçirmek

ÖNE ÇIKANLAR
- Fatima Payman, geçen yıl Avustralya'nın şimdiye kadarki en çok kültürlü parlamentosunun bir üyesi olarak Senato'ya seçildiğinde, Avustralya'nın ilk Afgan doğumlu mülteci ve başörtüsü takan parlamenteri olarak çığır açtı.
- Sekiz yaşında Afganistan'dan Avustralya'ya gelen ve Perth'in kuzey banliyölerinde birbirine sıkı sıkıya bağlı altı kişilik bir ailede büyüyen Payman için bu yıl Ramazan biraz daha farklı geçiyor
- Her yıl Ramazanda ailesi ile sahur ve iftar yapan Payman Ailesini özlediğini ve yoğun parlemanto hayatında, zamanın çabuk geçtiğini anlattı.
- Senatör Payman ayrıca bu yıl Ramazanın başında, üst düzey meslektaşlarından bazılarını ofisinde düzenlediği toplu bir ifarda ağırladı.