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Bakıcılara kim bakıyor?

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thumbnail_A carer helping a person to dress (Getty).jpg

Bakıcı Source: Getty

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Published 24 October 2022 at 5:34pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Mert Balkanli
Source: SBS

Carers Australia, Avustralya'da aile veya arkadaşlara destek sağlayan 2,6 milyondan fazla bakıcı olduğunu tahmin ediyor.

Published 24 October 2022 at 5:34pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Mert Balkanli
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Carers Australia CEO'su Alison Brooks, bakıcıların kendilerinin genellikle çok kötü fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olabileceğini ve sosyal olarak izole olabileceğini söylüyor.
  • Ücretsiz bakıcılar danışmanlık, geçici bakım ve bazı durumlarda bakıcı ödeneği de dahil olmak üzere çeşitli destek hizmetleri alabilirler.
  • Ama sosyal yardım sahtekarlığı yapanları cezai suçlamalar ve muhtemelen hapis cezasının bekliyor.
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