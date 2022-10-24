Bakıcılara kim bakıyor?

Öne Çıkanlar
- Carers Australia CEO'su Alison Brooks, bakıcıların kendilerinin genellikle çok kötü fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olabileceğini ve sosyal olarak izole olabileceğini söylüyor.
- Ücretsiz bakıcılar danışmanlık, geçici bakım ve bazı durumlarda bakıcı ödeneği de dahil olmak üzere çeşitli destek hizmetleri alabilirler.
- Ama sosyal yardım sahtekarlığı yapanları cezai suçlamalar ve muhtemelen hapis cezasının bekliyor.
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