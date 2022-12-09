Bali bombacısı serbest

Öne Çıkanlar Saldırıdan sonra kayıplara karışan Umar Patek dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri oldu. 2011’de Pakistan’da yakalanıp Endonezya’ya sınır dışı edilen Patek, 2002 patlamaları ve 2000 yılında kiliseleri hedef alan birkaç saldırıdan suçlu bulunmuştu.

Endonezyalı yetkililer Patek’in hapiste ıslah edildiğini ve Patek’i diğer militanların terörizme sırtlarını dönmesi için kullanacaklarını söyledi.

Koşullu salıverilme kapsamında Patek’in 2030’a kadar bir mentörlük programına katılması gerekiyor.

12 Ekim 2002’de Endonezya ve Avustralya’yı sarsan patlamalarda 88’i Avustralyalı turist olmak üzere toplam 202 kişi hayatını kaybetti. Jemaah Islamiah Bali’de iki gece kulübünü hedef alan saldırılardan sorumlu tutuldu. Grubun önde gelen üyelerinden Umar Patek de Sari gece kulübünün önünde başkası tarafından patlatılan araba bombasını yapmaktan suçlu bulunmuştu.





Patlamanın tanıklarından Peter Hughes, Patek’in ana sorumlulardan biri olduğunu ve salıverilmesinin ne kurbanlar ne de aileleri için adil olduğunu söylüyor.





Üç kişinin saldırı yüzünden idam cezası aldıklarını, onların da aslında Patek’in talimatlarını yerine getirdiğini söyleyen Hughes, “Onlar idam cezası aldı ve bu adam 12 yıl hapisten sonra serbest,” diyor. Serbest bırakılmasının yanlış olduğunu belirten Huges, aslında bugün oturup sessiz kalabilirdim ama olanı kendilerine yönelik bir hakaret olarak algıladığı için bir şeyler söylemek zorunda hissettiğini söylüyor.





Saldırıdan sonra kayıplara karışan Umar Patek dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri oldu. 2011’de Pakistan’da yakalanıp Endonezya’ya sınır dışı edilen Patek, 2002 patlamaları ve 2000 yılında kiliseleri hedef alan birkaç saldırıdan suçlu bulunmuştu.





Ancak bu yılın Ağustos ayında Endonezya’nın bağımsızlık kutlamaları kapsamında ilan edilen afla cezası düşürüldü.





Bu hafta da Patek salıverildi.









Endonezyalı yetkililer Patek’in hapiste ıslah edildiğini ve Patek’i diğer militanların terörizme sırtlarını dönmesi için kullanacaklarını söyledi.





Uzmanlara göre Patek’in ünü ve salıverilme koşulları aşırı gruplarla iletişime geçmesini engelleyecek kapsamda.



