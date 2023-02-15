Başbakan Albanese Türkiye Büyükelçiliğine taziye ziyareti yaptı

Öne çıkanlar
- Başbakan, Avustralya'nın, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde ölenler için başsağlığı dilediğini, kayıpların akıl almaz büyüklükte olduğunu, kurbanların Avustralya'daki yakınlarının da acıyı derinden hissettiklerinin bildiğini kaydetti.
- Emergency Action Alliance, bir haftada toplanan bağış miktarının 1 milyon doları aştığını duyurdu.
Australia sends our deepest condolences to the people of Türkiye and Syria affected by the earthquake.— Anthony Albanese (@AlboMP)
It has been an unimaginable loss.
And I know the pain is felt here at home by friends and family.
Deprem kurbanlarına yardım toplayan ACNC'ye kayıtlı 15 yardım kuruluşunun oluşturduğu Emergency Action Alliance'a bağış yapmak için tıklayın.