Başbakan Albanese Türkiye Büyükelçiliğine taziye ziyareti yaptı

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Source: Supplied / Türkiye Canberra Büyükelçiliği

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Başbakan Anthony Albanese Canberra'da Büyükelçi Ufuk Gezer'e başsağlığı diledi, taziye defterini imzaladı.

Öne çıkanlar
  • Başbakan, Avustralya'nın, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde ölenler için başsağlığı dilediğini, kayıpların akıl almaz büyüklükte olduğunu, kurbanların Avustralya'daki yakınlarının da acıyı derinden hissettiklerinin bildiğini kaydetti.
  • Emergency Action Alliance, bir haftada toplanan bağış miktarının 1 milyon doları aştığını duyurdu.

Deprem kurbanlarına yardım toplayan ACNC'ye kayıtlı 15 yardım kuruluşunun oluşturduğu Emergency Action Alliance'a bağış yapmak için
buraya
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