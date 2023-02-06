Başbakan, Parlementoda Yerlilerin Sesi referandumu vizyonunu anlattı

2023 yılında yapılacak referandumla, Anayasa'da Yerli halklarının tanınması ve Parlamento'da Yerli Halklarının Sesi olması için bir oylama yapılacak. Başbakan Anthony Albanese, dün 2023 sonunda yapılacak referandumuna destek sağlamak için önemli bir konuşma yaptı.



Canberra'daki Chifley Araştırma Merkezi Konferansı’nda tutkulu bir konuşma yapan Albanese, Avustralyalılar’ın anayasayı modernize etme fırsatına sahip olduğunu söyledi.

