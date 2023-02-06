Başbakan, Parlementoda Yerlilerin Sesi referandumu vizyonunu anlattı

CHIFLEY CONFERENCE CANBERRA

Başbakan Anthony Albanese, Canberra'daki Avustralya Ulusal Basın Kulübü'nde 2023 Chifley Araştırma Merkezi Konferansı'nda konuştu. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

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Başbakan, parlementoda yılın ilk oturumu arifesinde, önceliklerini, İlk Uluslar Halklarını tanımak ve Voice yani, Parlamento’da Yerli Sesi projesini kabul etmek olarak belirledi.

2023 yılında yapılacak referandumla, Anayasa'da Yerli halklarının tanınması ve Parlamento'da Yerli Halklarının Sesi olması için bir oylama yapılacak. Başbakan Anthony Albanese, dün 2023 sonunda yapılacak referandumuna destek sağlamak için önemli bir konuşma yaptı.
Canberra'daki Chifley Araştırma Merkezi Konferansı’nda tutkulu bir konuşma yapan Albanese, Avustralyalılar’ın anayasayı modernize etme fırsatına sahip olduğunu söyledi.
Albanese'nin Parlemetoda Yerli Halklarının Sesi olması için yapılacak referandumla ilgili vizyonu, podcastımızda...

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