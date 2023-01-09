Brezilya’da binler kongre ve başkanlık sarayını bastı

Öne Çıkanlar Aşırı sağcı Jair Bolsonaro 30 Ekim’deki seçimlerde ikinci dönem başkan olmak için yarışmış ancak solcu Luiz Inacio Lula da Silva’ya yenilmişti. Bolsonaro görevi sona ermeden 48 saat önce ülkeyi terk edip ABD’nin Florida eyaletine uçmuştu.

Mahkeme ve kongreye yönelik saldırı, 6 Ocak 2021’de Donald Trump taraftarlarının ABD Kongre binasını basmasını hatırlattı ancak bu sefer hafta sonu olduğu için iki binada da çok az personel olduğu bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Kevin McCathy’nin meclis başkanı seçilmesi için 15 tur oylama gerekti.

Bir hafta kadar önce 1 Ocak’ta görevi devralan Luiz Inacio Lula da Silva Lula kongre ve mahkemeyi basanların faşist fanatikler olarak niteledi. Jair Bolsonaro da kamu kurumu binalarına yapılan saldırıyı kınadı.





6 Ocak 2021’de ABD kongre binasına düzenlenen saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.





Şimdiye kadar 900 kişi kongre binasına saldırmakla suçlandı ve bunlardan 470 suçlu olduklarını kabul etti.





Ancak ABD’de o günden sonra da kongredeki siyasi kriz devam ediyor. 6 Ocak komitesi olanlardan Trump’ı ana sorumlu olarak suçlayıp cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.



Ancak son seçimlerden sonra Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçiren cumhuriyetçilerin olayın üstünü kapatması bekleniyor.





Ancak Temsilciler meclisini ele geçiren cumhuriyetçilerin önce temsilciler meclisi başkanı seçmesi gerekiyordu. Şimdiye kadar çoğunluğu ele geçiren parti ilk turda başkanı seçiyordu. En azından 150 yıldır, Amerikan İç Savaşı’ndan hemen öncesinden beri en fazla vekili olan partinin başkanı ilk turda seçip yasama yılına başlanması bir rutindi.



