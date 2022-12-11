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Bronzluk yarışması kansere sürüklüyor

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Man sun burnt

Tiktok'ta süren 'sun burn challange'da insanlar güneşten kızaran ciltleriyle düştükleri garip görünümü yarıştırıyor. Source: SBS

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Published 11 December 2022 at 7:00pm
By Omar Dehen
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Sosyal medya devi Tiktok, Avustralyalı gençleri korumak için bronzlaşmayı yücelten videoları kaldıracağını açıkladı.

Published 11 December 2022 at 7:00pm
By Omar Dehen
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
Highlights
  • TikTok, Avustralya Melanom Enstitüsü ile işbirliğine gidiyor.
  • Bu işbirliğinin amacı Avustralyalı gençlerin güneşin zararlı etkilerine karşı algılarını değiştirmek.
  • Sosyal medyada sun burn challenge yapan videoları kaldırılacak.
Avustralya'da yaz yaklaşırken, güvenli bir şekilde güneşlenme ve cilt sağlığı ile ilgili mesajlar ülke çapında yeniden artıyor.
Avustralya Melanom Enstitüsü özellikle son dönemde sosyal medyada bronzlaşmayı destekleyen içeriklerin korkunç sonuçları olabileceğini söylüyor.


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