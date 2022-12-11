Bronzluk yarışması kansere sürüklüyor

Highlights TikTok, Avustralya Melanom Enstitüsü ile işbirliğine gidiyor.

Bu işbirliğinin amacı Avustralyalı gençlerin güneşin zararlı etkilerine karşı algılarını değiştirmek.

Sosyal medyada sun burn challenge yapan videoları kaldırılacak.

Avustralya'da yaz yaklaşırken, güvenli bir şekilde güneşlenme ve cilt sağlığı ile ilgili mesajlar ülke çapında yeniden artıyor.

