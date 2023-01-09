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Çiftler çocuk istiyor ama çocukların geleceğinden endişeleniyorlar

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Are climate worries discouraging prospective parents (Getty)

İklim endişeleri müstakbel ebeveynleri caydırıyor mu? (Getty) Credit: Yuji Ozeki/Getty Images

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Published 9 January 2023 at 4:40pm
By Abbie O'Brien
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Aşırı iklim olayları insanların çocuk sahibi olma kararını etkiliyor mu? Son yıllarda Avustralya, rekor düzeydeki en sıcak yılını ((2019)), ülke tarihindeki en kötü sellerden bazılarını ((2022)) yaşadı ve bu da feci olarak nitelendirilen acil durumları tetikledi. Avustralyalı araştırmacılar, türünün ilk örneği olan bir çalışmada 2022 yılı boyunca konuyu araştırıyorlar.

Published 9 January 2023 at 4:40pm
By Abbie O'Brien
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Tazmanya Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve Flinders Üniversitesi arasındaki bir işbirliği olan Maternal Futures projesi, Avustralya'daki son orman yangınları ve büyük seller de dahil olmak üzere iklim değişikliğinin etkilerinin annelikle ilgili kararları nasıl şekillendirdiğini inceliyor.
  • Dr Pascoe Leahy, ekibin şu ana kadar Avustralya genelinde, başkentlerden kısal merkezlere ve farklı kültürel geçmişlere sahip 10 kadınla kapsamlı görüşmeler yaptığını söyledi.
  • Avustralya İstatistik Bürosu rakamları, Avustralya'nın 2020'de 294.000'den ((294.369)) fazla doğum kaydettiğini gösteriyor – bu doğurganlık açısından rekor bir düşük oran.
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