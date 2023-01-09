Çiftler çocuk istiyor ama çocukların geleceğinden endişeleniyorlar

ÖNE ÇIKANLAR
- Tazmanya Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve Flinders Üniversitesi arasındaki bir işbirliği olan Maternal Futures projesi, Avustralya'daki son orman yangınları ve büyük seller de dahil olmak üzere iklim değişikliğinin etkilerinin annelikle ilgili kararları nasıl şekillendirdiğini inceliyor.
- Dr Pascoe Leahy, ekibin şu ana kadar Avustralya genelinde, başkentlerden kısal merkezlere ve farklı kültürel geçmişlere sahip 10 kadınla kapsamlı görüşmeler yaptığını söyledi.
- Avustralya İstatistik Bürosu rakamları, Avustralya'nın 2020'de 294.000'den ((294.369)) fazla doğum kaydettiğini gösteriyor – bu doğurganlık açısından rekor bir düşük oran.