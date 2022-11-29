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Çin’de halk COVID ve liderlere karşı sokakta

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CHINA COVID PROTEST

Çin'de protestocular sansüre karşı beyaz sayfa tutuyor. Source: EPA / MARK R. CRISTINO/EPA

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Published 29 November 2022 at 12:00pm
By Julien Oeuillet
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

COVID-19 sıfır vaka politikası ile özdeşleştirilen Şi Cinping gittikçe yaygınlaşan protestoların ana hedefi olmuş durumda.

Published 29 November 2022 at 12:00pm
By Julien Oeuillet
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Çin’de protestolara sık rastlanıyor. Genelde yerel konularla ilgili yerel yetkililere yönelik protestolara izin veriliyor. Ancak son günlerde protestoların hedefindekiler en üst düzey yetkililer.
  • Pandemi başından beri en yüksek COVID-19 vaka sayıları kaydeden Çin’de yetkililer tedbir olarak kapsamlı sokağa çıkma yasakları ilan etti.
  • Sokağa çıkma yasanın hayat kurtardığını söyleyen yetkililer, aksi halde sağlık sisteminin iflas edebileceğini belirtiyor.
Çin’de COVID-19’a karşı sıfır vaka politikası yüzünden yeniden kapsamlı sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor ve bunlar da görüşmemiş şiddette protestolara neden oluyor. Ülkenin sansür kurumları da protestolarla ilişkili bilginin yayılmasını önleyemiyor.

Sıfır vaka politikasının merkezinde liderli önündeki tüm engelleri kaldıran Şi Cinping var. Protestocular da onu sorumlu tutuyor. Şi komünist parti kongresinde liderlini sağlamlaştırsa da şimdi daha fazla hedefte. Protestocular hedefin ülkeleri veya komünist yönetim olmadığını sadece liderler olduğunu söylüyor.

Vaka sayısı Çin’den daha yüksek olan birçok ülkede COVIDle yaşama geçilmişken Çin’de düşük aşı ve bağışıklık oranları yüzünden uygulanan sıfır vaka politikasının ekonomik etkileri de olacak. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde kapatmalar yüzünden yavaşlama ve bunun sonucunda da zaten yüksek enflasyonla mücadele eden küresel ekonomide ilave yavaşlama bekleniyor.

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