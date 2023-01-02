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COVID-19 üç yaşına girdi: Bir virüs dünyayı nasıl değiştirdi?

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Digital generated image of different variants of COVID-19 cells. Coronavirus variants concept. (GETTY)

COVID-19 hücrelerinin farklı varyantlarının dijital olarak oluşturulmuş görüntüsü. Coronavirus varyantları konsepti. (GETTY) Source: Moment RF / Andriy Onufriyenko/Getty Images

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Published 2 January 2023 at 1:34pm, updated 4 hours ago at 3:08pm
By Charis Chang, Ken Macleod, Marcus Megalokonomos
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Çin'de bilinmeyen bir virüs tespit edileli üç yıl oldu ve bildiğimiz dünyayı değiştirmeye devam etti. İşte virüsün hem ulusal hem de küresel olarak nasıl geliştiğinin ve şu anda nerede olduğumuzun bir zaman çizelgesi.

Published 2 January 2023 at 1:34pm, updated 4 hours ago at 3:08pm
By Charis Chang, Ken Macleod, Marcus Megalokonomos
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • 31 Aralık 2019'da Çin, Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen bir dizi pnömoni yani zatürre vakası bildirdi. Daha sonra bu yeni bir koronavirüs olarak tanımlandı.
  • Avustralya'da ilk COVID-19 vakası 25 Ocak 2020'de doğrulandı, ancak Sidney'i dumanla kaplayan ve NSW ile Victoria'nın büyük bölümlerini yakan şiddetli Kara Yaz orman yangınlarının gölgesinde kalmıştı.
  • En son rakamlar, 30 Eylül 2022 itibarıyla Avustralya'da COVID-19 nedeniyle 12.545 kişinin öldüğünü gösteriyor.
  • Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 23 Aralık 2022 itibarıyla dünya çapında 6.656.601 ölüm meydana geldi.
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