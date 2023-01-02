COVID-19 üç yaşına girdi: Bir virüs dünyayı nasıl değiştirdi?

ÖNE ÇIKANLAR
- 31 Aralık 2019'da Çin, Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen bir dizi pnömoni yani zatürre vakası bildirdi. Daha sonra bu yeni bir koronavirüs olarak tanımlandı.
- Avustralya'da ilk COVID-19 vakası 25 Ocak 2020'de doğrulandı, ancak Sidney'i dumanla kaplayan ve NSW ile Victoria'nın büyük bölümlerini yakan şiddetli Kara Yaz orman yangınlarının gölgesinde kalmıştı.
- En son rakamlar, 30 Eylül 2022 itibarıyla Avustralya'da COVID-19 nedeniyle 12.545 kişinin öldüğünü gösteriyor.
- Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 23 Aralık 2022 itibarıyla dünya çapında 6.656.601 ölüm meydana geldi.