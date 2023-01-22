Çin’in nüfusu 60 yıldır ilk defa azaldı

ÖNE ÇIKANLAR Çin’in Ulusal İstatistik Bürosu ülkenin 1,4 milyarlık nüfusunun 2022’de 60 yıldır ilk defa düştüğünü açıkladı. Nüfusun 850 bin azaldığını belirten kurum, aynı zamanda binde 6,77’lik doğum oranının da kayıttaki en düşük oran olduğunu açıkladı. 2021’de oran 7,52’ydi.

2022’de ekonomik büyüme de yavaşladı. Yüzde 3’lük büyüme hem 1976’dan beri Kaydedilen en düşük seviye ve hükümetin hedeflediği yüzde 5,5’in çok altında.

Nüfus tahminlerine göre Hindistan’ın bu yıl Çin’i geçip en kalabalık ülke olması bekleniyor. 2021’den 2022’ye Hindistan’da da nüfus artışı düştü ve 9,6 milyonla sınırlı kaldı.

1980’de Deng Xiaoping döneminde başlatılan tek çocuk politikası ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almayı hedefliyordu. Bu politikayı ihlal edenler yüksek para cezalarına çarptırılıyor, hatta hamile anneler kürtaja zorlanıyordu.





Ancak yakın dönemde nüfusun hızla yaşlanması yüzünden strateji değişikliğine gidildi. 2016’da iktidar iki çocuk politikasını uygulamaya soktu. 2021’de de üç çocuk politikasını.





Uzmanlar geçmişteki politikalar dışında kreşlerin çok pahalı olması ve artan hayat pahalılığının birçok çiftin çocuk sahibi olmaktan uzaklaştırdığını söylüyor.





Deep Data Analytics’in Genel Müdürü Mathan Somasundaram Çin’deki ekonomik yavaşlamanın Avustralya’da da hissedileceğini söylüyor.





