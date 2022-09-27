Çocuğunuz 18 yaşına bastığında ne olur?

Öne çıkanlar Avustralya’da belli şeyleri yapmak için yasal yaş sınırı 18’dir. Bu yaşa ulaşan bir gencin hak ve sorumlulukları eyaletten eyalete değişebilir

18 yaşına gelen bir genç ve ailesinin sosyal güvenlik ödenek hakkı

Yetişkinliğe geçiş aşamalı olur, bağımsız yaşamaya başlamak gibi önemli sosyal değişimler genellikle daha ileri yıllarda başarılır

18 yaşına adım atmak, ebeveyn veya yasal koruyucunuzun artık üzerinizde bir sorumluluğu olmadığı anlamına gelir.





15 yaşın altındaki gençlere internet üzerinden ücretsiz hukuki tavsiyelerde bulunan Youth Law Australia’da Kıdemli Avukat Kate Richardson, yetişkin olmanın hukuki olarak ne anlama geldiğini şöyle açıklıyor:





Yetişkin olarak bağımsızsınız. Yani kendinizden ve davranışlarınızdan siz sorumlusunuz. 18 yaşın altındayken, bazı durumlarda çocuk veya genç, yasaya karşı tam sorumlu değildir. Youth Law Australia’da Kıdemli Avukat Kate Richardson

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Yasal yaş ve yetişkin olmak

Avustralya’da 18 yaşına giren kişinin seçimde oy kullanması zorunludur. 18 yaş ayrıca, lisansı olan yerlerde kumar oynamak, sigara, alkol satın almak ve tüketmek için de yasal alt yaş sınırıdır.



Cultural and family practices may vary, but generally in Australia the 18th birthday makes the list of milestone celebrations, followed by one’s 21st and 30th. Credit: Getty Images/BFG Images Genellikle, 18 yaşın altında olanların özel mekanlarda alkol tüketmesi yasaya aykırıdır.





Richardson, “Alkol, ebeveynin veya sorumlu kişinin izniyle, veya ebeveyn veya sorumludan izin almış bir kişi tarafından verilebilir.





“Eyalet ve bölgelerde özellikle özel mekanlarda ebeveyn ve sorumlu kişinin sorumluluğu altında içme konusunda bazı küçük farklılıklar vardır,” diyor.





Monash Üniversitesi’nde Eğitim ve Sosyal Adalet Profesörü Steven Roberts, gençlerin yetişkinliğe geçişi konusunda araştırmalar yapıyor.





Roberts, ebeveynlerin yetişkinliğe geçiş sürecinde çocuklarını en iyi desteklemek için sorumlu şekilde içki tüketmeyi öğretmek dahil bir dizi alanda örnek oluşturabileceğine işaret ediyor.





Roberts, “Ebeveynler çocuklarıyla, arkadaş grubu içinde birbirlerine saygı gösterme ve destek olma konusunda konuşabilir. Bu önemli dönemeçte dengeli ve anlayışlı iletişim çok önemlidir,” diyor.





Centrelink ödeneği 18 yaşında hak edilir





Bir çocuğun yetişkinliğe ulaşması, ailenin yararlandığı sosyal güvenlik ödeneklerini de etkiler.





Services Australia Genel Müdürü Hank Jongen, ailelere çocuk büyütme giderlerinde yardımcı iki parçadan oluşan bir ödeme olan Family Tax Benefit ’e dikkat çekiyor.





Part A, her çocuk için ödenir ve çocuk 12. sınıf ve muadili bir okulu bitirdiğinde kesilir. Part B ise her aileye yapılan bir ödemedir.





Jorgen, “Part A ve Part B ödemesinin ne kadar süreceği ailelerin durumuna göre değişir. Part A ve B, ayrı ayrı değerlendirilir,” diyor.



Meeting an income test is among requirements to get the Family Tax Benefit. Credit: Getty Images/Traceydee Photography Bir kişinin 18 yaşına basmasıyla meydana gelen en belirgin değişiklik, kişinin kendisinin mali yardım için başvurabilmesidir.





Youth Allowance , 24 yaş ve altında olanların alabileceği başlıca ödenektir.





Jongen, gençler ödenek için başvurduğunda yapılan değerlendirmede, ‘bağımlı’ olarak değerlendirilebileceklerine işaret ediyor…



Tam zamanlı öğrenci de olsa, iş arayan biri de olsa, 22 yaşına basana kadar bağımlı kabul edilirler. Yani, başvuruyu değerlendirirken, ebeveynlerinin gelirini de göz önünde bulundururuz. Services Australia Genel Müdürü Hank Jongen

Jongen, 18 yaşına girenlerin myGov hesabı açmalarını ve en doğru yere ödenek başvurusunu oradaki uyarılara göre internet üzerinden yapmasını öneriyor.





Jongen, “Eğer ana diliniz İngilizce değil ve yardıma ihtiyacınız varsa, bizi 13 12 02’den arayabilirsiniz. Bizi aramak ücretsizdir ve 200’den fazla dil hizmeti verilir,” diyor.



Young people aged 16 to 24 doinga full time Australian Apprenticeship may be eligible for Youth Allowance. Credit: Getty Images/JohnnyGreig

Yetişkinliğe geçiş aşamalı bir süreçtir

Avustralya’da çocuk 18 yaşına girince yetişkin sayılmakla birlikte, sürücü ehliyeti gibi bazı şeyler daha erken edinilebilir ve eyaletten eyalete değişir.





Profesör Roberts, haklara ve sorumluluklara erken kavuşmanın yetişkinliğe geçişi aşamalı, ve bazen karmaşık hale getirebileceğini söylüyor.





Roberts, “Söz gelimi 16 yaşındaki bir genç, bazı durumlarda rıza temelinde cinsel ilişkiye girebilir, ama 18 yaşına kadar çok açık seks filmi seyredemez. 18’e geldiğinde gençler, 16 veya 17 yaşındakilerden daha yüksek asgari ücret alma hakkı kazanır, ama 21 yaşına gelmeden, yetşkinlerin aldığı tam yetişkin ücreti alamaz,” diyor.





Profesör Roberts, eski kuşaklarla karşılaştırıldığında, tam zamanlı çalışmak, bağımsız yaşamak veya evlenerek kendi ailesini kurmanın, 18 yaşındakiler için daha az görülen şeyler olduğuna da işaret ediyor.



Yetişkinlik için bir başarı ölçüsü olan bu sosyal dönüm noktaları, artık 20’li 30’lu yaşlara özgü hale geldi. Monash Üniversitesi Eğitim ve Sosyal Adalet Profesörü Steven Roberts

Belirli şeyleri yasal olarak yapmak için 18 yaşına basmak gerekmez.



Prof Roberts says there are growing numbers of young people who not only delay the attainment of social markers, like getting married, but reject them altogether. Credit: Getty Images/FatCamera Richardson bazı yanlış anlamalara işaret ediyor.





“Şunları yapmak için 18 yaşında olmanız gerekmez:





cinsel ilişki



çalışma



banka hesabı açma



okulu terk etme



evden ayrılma



cezai müeyyide



ebeveyniniz olmadan ücretsiz hukuki tavsiye alma



tıbbi tedavi için onay verme”





Richardson, “Örneğin, 18 yaşın altında genç bir kişi, eğer doktor gencin tedavinin avantaj ve risklerini anladığına kanaat getirirse, tıbbi tedavi için onay verebilir. Tedaviye karar verildiğinde, doktor pek çok farklı faktörü göz önünde bulundurur,” diyor.





Özel bir durumda yasal yaşı tarif eden bir yasa yoksa, sizi veya çocuğunuzu nasıl etkileyeceğini araştırmanız önerilir.



At 18 you can get a passport without permission of you parent or guardian. The same applies for under 18s in a range of special circumstances. Credit: Getty Images/MStudioImages

Desteğe ihtiyacı olan bir genç veya ebeveyn misiniz?





Genç yetişkinlerin hakları konusunda kaynaklara erişim: Legal Aid Commissions in each state and territory.





Bazı eyaletlerde gençlere özel Hukuk Hizmetleri vardır: Western Australia , Victoria, ACT ve Queensland .





Yasal sorunlar konusunda ülke çapında gençlere yönelik tavsiyeler için Youth Law Australia website .





Ebeveynler, Avustralya’da çocukları ilgilendiren yasalar konusunda bilgiyi, hükümetin desteğiyle kurulan internette ebeveynlik kaynaklarından edinebilir: Raising Children Network .





5 – 25 yaş arası gençler için telefonda ücretsiz danışmanlık hizmeti için aranacak Kids Helpline numarası: 1800 55 1800.



