Çocuklarımızın daha uzun süre çalışmasına izin verilmeli mi?

Altın arayan çocuklar.

Avustralya'da NSW'de altına hücum sırasında altın için çocukları tasvir eden bir gravür. (Photo by: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images) Credit: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty

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Bir ABD eyaleti, işçi açığını gidermek amacıyla çocukların çalışma saatlerini artırmak için çocuk işçilerle ilgili yasalarının gevşetilmesini önerdi. Avustralya iş yasaları eyaletler arasında farklıdır, ancak yasaların birleştirilmesi ve asgari ücret sözleşmesinin güçlendirilmesi yönünde çağrılar var.

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