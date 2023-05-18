Çocuklar ampüte edildi

Çocuklar ampüte edildiPlay03:28 Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.18MB) Melbourne'da meydana gelen kazada okul servisindeki 8 çocuk ağır yaralandı.Öne çıkanlarÇocukların yardımına inşaat işçileri geldi.Kazaya, otobüse arkadan çarpan kamyon neden oldu.30 çocuk olay yerinde tedavi edildi.Çocuklar ampüte edildiShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Canlı - 18 Mayıs 202320 -24 Mayıs arasında yeniden sandığa gidiyoruzSBS Türkçe Haberler 18 MayısSBS Türkçe Canlı – 17 Mayıs