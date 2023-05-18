Çocuklar ampüte edildi

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Source: SBS

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Melbourne'da meydana gelen kazada okul servisindeki 8 çocuk ağır yaralandı.

Öne çıkanlar
  • Çocukların yardımına inşaat işçileri geldi.
  • Kazaya, otobüse arkadan çarpan kamyon neden oldu.
  • 30 çocuk olay yerinde tedavi edildi.
Çocuklar ampüte edildi
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