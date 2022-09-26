Çocukluk çağı demansı olan Avustralyalıların daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu kaydediliyor

ÖNE ÇIKANLAR
- 26 Eylül'den itibaren yayınlanacak olan ve dünyada bir ilk olan rapor, çocukluk çağı demansının zayıflatıcı doğası ve aileler üzerindeki yıkıcı etkisi hakkında çok az bilgi olduğunu gösteriyor
- Avustralya'da, 2300 çocuğun demans yani bunama ile yaşadığı tahmin edilmekte ki bu Motor Nöron Hastalığı olan hasta sayısıyla benzer bir rakama işaret etmekte.
- Çocukluk Çağı Demansı Girişimi adını taşıyan kuruluşun genel müdürü Megan Donnell, bu alandaki araştırmalrın büyük ölçüde yetersiz finanse edildiğini söyledi.