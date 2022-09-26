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Çocukluk çağı demansı olan Avustralyalıların daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu kaydediliyor

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Jessie Mei Mei ve annesi, Cindy Lorenz_SBS News.jpg

Jessie Mei Mei and her mother, Cindy Lorenz

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Published 26 September 2022 at 3:19pm
By Stephanie Corsetti
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Bu, Avustralyalı çocukları neredeyse kanser kadar öldüren bir hastalık, ancak, çocukluk çağı demansının daha az bilinen bir sağlık sorunu olduğunu söyleniyor. 19 – 25 Eylül tarihleri arasında olan Demans Haftası kapsamında, ulusal bir girişim şu anda dünya çapında yaklaşık 700.bin çocuğu etkileyen bu durum hakkındaki farkındalığı artırmayı umuyor.

Published 26 September 2022 at 3:19pm
By Stephanie Corsetti
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • 26 Eylül'den itibaren yayınlanacak olan ve dünyada bir ilk olan rapor, çocukluk çağı demansının zayıflatıcı doğası ve aileler üzerindeki yıkıcı etkisi hakkında çok az bilgi olduğunu gösteriyor
  • Avustralya'da, 2300 çocuğun demans yani bunama ile yaşadığı tahmin edilmekte ki bu Motor Nöron Hastalığı olan hasta sayısıyla benzer bir rakama işaret etmekte.
  • Çocukluk Çağı Demansı Girişimi adını taşıyan kuruluşun genel müdürü Megan Donnell, bu alandaki araştırmalrın büyük ölçüde yetersiz finanse edildiğini söyledi.
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Ezi Magbegor of the Opals (right) fights for the ball with Han Xu of China during a Fiba Asia Cup warm-up match between the Australian Opals and China at the AIS Arena in Canberra, Thursday, September 19, 2019. (AAP Image/Lukas Coch)

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