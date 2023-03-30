Çok kültürlü sanatçılar depremzedeler için aynı sahnede

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Bağış gecesini düzenleyen Türkiye kökenli yazar Deniz Ağraz, kurgu dalında Woollahra Digital Literary Ödülü sahibi.

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Sydneyli yazar Deniz Ağraz deprem bölgesine yardım etmek amacıyla çok kültürlü sanatçıların bir araya geldiği bir bağış gecesi düzenliyor.

Öne çıkanlar
  • Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem için bağış kampanyaları sürüyor.
  • 6 Şubat gecesi meydana gelen depremde sadece Türkiye'de hayatının kaybedenlerin sayısı 50 bini buldu.
  • Avustralyalı sanatçıların düzenlediği bağış gecesinden elde edilen gelir Suriye ve Türkiye arasında eşit olarak bölüştürülerek gönderilecek.
Türkiye'nin doğusu ile ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen deprem felaketinin ardından Avustralya'dan bölgeye yardım kampanyaları devam ediyor.

Sydney'li yazar Deniz Ağraz deprem bölgesine yardım etmek amacıyla çok kültürlü sanatçıların bir araya geldiği bir yardım gecesi düzenliyor.

"Artist for Türkiye and Syria" adını taşıyan özel bağış gecesinde yerel yazarlar ve sanatçılar, depremzedelerle dayanışmak üzere sahne alacak.

1 Nisan Cumartesi gecesi düzenlenecek bağış etkinliğinde Türk ve Yunan sanatçılardan oluşan Banda Politika grubu ile birlikte vietnamlı, yunan ve Iraklı sanatçılar aynı sahneyi paylaşacak.
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