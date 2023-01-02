Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile iki yıllık sözleşme imzaladı

ÖNE ÇIKANLAR
- Son olarak geçtiğimiz ay İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyerken verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan ve kulübünü eleştiren 37 yaşındaki Ronaldo’nun sözleşmesi feshedilmişti.
- Ronaldo, " "Farklı bir ülkede yeni bir futbol ligi deneyimi yaşamak için can atıyorum. Al-Nasr Kulübü'nün faaliyet gösterdiği vizyon çok ilham verici ve birlikte takımın daha fazla başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için takım arkadaşlarıma katılmaktan heyecan duyuyorum."şeklinde bir açıklamada bulundu
- Dokuz kez Suudi Pro Ligi şampiyonu olan Al Nassr başkanı, imzayı “tarihi” olarak nitelendiririken bir çok twitter kullanıcısıysa, Ronaldo'nun Manchester'dan Suudi Arabistan'a gitmesiyle ihanete uğramış gibi hissettiklerini yazdı.