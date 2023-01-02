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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile iki yıllık sözleşme imzaladı

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FBL-KSA-NASSR-RONALDO

Al Nassr futbol kulübü tarafından Twitter hesabından Ronaldo’nun, 30 Aralık 2022'de anlaşmanın imzalandığı Madrid'de Al-Nasr kulübü yetkilisi ile yeni mavi-sarı 7 numaralı kulüp formasını tuttuğu bir fotoğraf paylaşıldı. Credit: -/AFP

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Published 2 January 2023 at 1:22pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS

Futbolun süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi futbol kulübü Al-Nasr ile iki yıllığına yüz milyonlarca Euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Kulübe transfer olacağı haberi büyük heyecanla ama aynı zamanda da biraz hayal kırıklığıyla karşılandı.

Published 2 January 2023 at 1:22pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Nilgün Kılıç
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Son olarak geçtiğimiz ay İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyerken verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan ve kulübünü eleştiren 37 yaşındaki Ronaldo’nun sözleşmesi feshedilmişti.
  • Ronaldo, " "Farklı bir ülkede yeni bir futbol ligi deneyimi yaşamak için can atıyorum. Al-Nasr Kulübü'nün faaliyet gösterdiği vizyon çok ilham verici ve birlikte takımın daha fazla başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için takım arkadaşlarıma katılmaktan heyecan duyuyorum."şeklinde bir açıklamada bulundu
  • Dokuz kez Suudi Pro Ligi şampiyonu olan Al Nassr başkanı, imzayı “tarihi” olarak nitelendiririken bir çok twitter kullanıcısıysa, Ronaldo'nun Manchester'dan Suudi Arabistan'a gitmesiyle ihanete uğramış gibi hissettiklerini yazdı.
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