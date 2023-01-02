Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Al Nassr futbol kulübü tarafından Twitter hesabından Ronaldo’nun, 30 Aralık 2022'de anlaşmanın imzalandığı Madrid'de Al-Nasr kulübü yetkilisi ile yeni mavi-sarı 7 numaralı kulüp formasını tuttuğu bir fotoğraf paylaşıldı. Credit: -/AFP