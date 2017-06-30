Cumhuriyet Bayramı öncesi Türkiye’de gerilim tavan yaptı

Öne Çıkanlar
- Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK’nın kimyasal silah kullanıldığı iddiasının araştırılması istedi ve tutuklandı.
- AK Parti’nin “Türkiye’nin Yüzyılı” daveti var. “Muhalif gazeteciler davet edildi” başlıkları ne kadar doğru. “Muhalif gazeteci” tabirini kabul etmeyen ve davet edilen Yavuz Oğhan anlattı.
- AK Parti grup başkanvekili Mahir Ünal’ın Türkçeyle ilgili sözlerini de konuştuk çok bu hafta. Ünal beklemediği bir şiddette tepki aldı.
- Ölen madencilerle ilgili onlarca tutuklama. Ne anlama geliyor?
- Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıldönümü nasıl kutlanacak?
Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için Türkiye’nin yoğun geçen son bir haftasını SBS Türkçe için değerlendirdi.
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Yavuz Oğhan: "CHP yürüyüşünün gerginliği artıyor"
LISTEN TO
Yavuz Oğhan: "CHP yürüyüşünün gerginliği artıyor"
SBS Turkish
30/06/201715:33
Advertisement