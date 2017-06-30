Cumhuriyet Bayramı öncesi Türkiye’de gerilim tavan yaptı

Öne Çıkanlar Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK’nın kimyasal silah kullanıldığı iddiasının araştırılması istedi ve tutuklandı.

AK Parti’nin “Türkiye’nin Yüzyılı” daveti var. “Muhalif gazeteciler davet edildi” başlıkları ne kadar doğru. “Muhalif gazeteci” tabirini kabul etmeyen ve davet edilen Yavuz Oğhan anlattı.

AK Parti grup başkanvekili Mahir Ünal’ın Türkçeyle ilgili sözlerini de konuştuk çok bu hafta. Ünal beklemediği bir şiddette tepki aldı.

Ölen madencilerle ilgili onlarca tutuklama. Ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıldönümü nasıl kutlanacak?

Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için Türkiye’nin yoğun geçen son bir haftasını SBS Türkçe için değerlendirdi.





LISTEN TO Yavuz Oğhan: "CHP yürüyüşünün gerginliği artıyor" SBS Turkish 30/06/2017 15:33 Play

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