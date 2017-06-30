SBS Türkçe

Cumhuriyet Bayramı öncesi Türkiye’de gerilim tavan yaptı

SBS Türkçe

The Turkish flag.

Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı Source: AAP

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Published 29 October 2022 at 9:00am
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

SBS Türkçe için Türkiye’de gündemi değerlendiren gazeteci Yavuz Oğhan, 29 Ekim öncesi siyasi tartışmaların normalden daha sert olduğunu söyledi.

Published 29 October 2022 at 9:00am
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK’nın kimyasal silah kullanıldığı iddiasının araştırılması istedi ve tutuklandı.
  • AK Parti’nin “Türkiye’nin Yüzyılı” daveti var. “Muhalif gazeteciler davet edildi” başlıkları ne kadar doğru. “Muhalif gazeteci” tabirini kabul etmeyen ve davet edilen Yavuz Oğhan anlattı.
  • AK Parti grup başkanvekili Mahir Ünal’ın Türkçeyle ilgili sözlerini de konuştuk çok bu hafta. Ünal beklemediği bir şiddette tepki aldı.
  • Ölen madencilerle ilgili onlarca tutuklama. Ne anlama geliyor?
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıldönümü nasıl kutlanacak?
Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için Türkiye’nin yoğun geçen son bir haftasını SBS Türkçe için değerlendirdi.

TÜRKİYE GÜNDEMİ

Yavuz Oğhan: "CHP yürüyüşünün gerginliği artıyor"

Türkiye’de meclisten ‘sansür’ yasasına onay

'HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminin en kritik partisi olacak'

Altılı masada gerilim var ama...

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Turkish politics with Yavz Oghan image

Yavuz Oğhan: "CHP yürüyüşünün gerginliği artıyor"

SBS Turkish

30/06/201715:33
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