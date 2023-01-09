Deniz kıyısındaki eğlence nasıl ölüm kalım savaşına döndü?

ÖNE ÇIKANLAR Yazla beraber boğulma vakaları artıyor.

Yetkililer halkı suda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Hande Akçay ve ailesinin yaşadıkları tehlike, denizin kıyıya yakınken bile ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor.

İki çocuklu Akçay ailesi, Mornington Körfezi'ndeki Cape Schanck'te doğa yürüyüşüne çıktığında, o günün hastanede sona ereceğinden haberdar değildi.



Yürüyüş parkurunun sonunda indikleri harika koyda, kayaların arasındaki küçük havuzlarda eğlenmeye başladılar.



Hande Akçay, karşıdan gelen dalganın tehlikeli olabileceğini anladığında büyük oğluna geri dönmesini söyledi. Ancak o diğerleri kadar şanslı değildi.



Akçay, dalgalar onu havaya fırlattığında "Buraya kadarmış" diye düşündüğünü hatırlıyor...





Geçen yıl Şubat ayında gerşekleşen olayın ardından kendisnin ve çocuklarının psikolojik destek aldıklarını ifade eden Akçay, olay üzerine ancak konuşabilecek hale geldiğini belirtti.

