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Deniz kıyısındaki eğlence nasıl ölüm kalım savaşına döndü?

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Denizde tehlike

Bu görüntünün birkaç dakika sonrasında Hande Akçay, kayalara vuran dalgalar arasında hayatta kalma savaşı veriyordu.

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Published 9 January 2023 at 11:55am, updated 3 hours ago at 12:00pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS

Victorya'da, Cape Schanck kıyısında dalgalara kapılarak ölümün kıyısından dönen Hande Akçay, uyarıyor!

Published 9 January 2023 at 11:55am, updated 3 hours ago at 12:00pm
By Seda Ercan
Presented by Seda Ercan
Source: SBS
ÖNE ÇIKANLAR
  • Yazla beraber boğulma vakaları artıyor.
  • Yetkililer halkı suda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
  • Hande Akçay ve ailesinin yaşadıkları tehlike, denizin kıyıya yakınken bile ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor.
İki çocuklu Akçay ailesi, Mornington Körfezi'ndeki Cape Schanck'te doğa yürüyüşüne çıktığında, o günün hastanede sona ereceğinden haberdar değildi.
Yürüyüş parkurunun sonunda indikleri harika koyda, kayaların arasındaki küçük havuzlarda eğlenmeye başladılar.
Hande Akçay, karşıdan gelen dalganın tehlikeli olabileceğini anladığında büyük oğluna geri dönmesini söyledi. Ancak o diğerleri kadar şanslı değildi.
Akçay, dalgalar onu havaya fırlattığında "Buraya kadarmış" diye düşündüğünü hatırlıyor...

Geçen yıl Şubat ayında gerşekleşen olayın ardından kendisnin ve çocuklarının psikolojik destek aldıklarını ifade eden Akçay, olay üzerine ancak konuşabilecek hale geldiğini belirtti.
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Vücudu kanlar içinde sudan çıkarılan Hande Akçay'a yardım ekipleri bölgede telefon hatlarının çekmemesi nedeniyle ancak 1.5 saat sonra ulaşabildi.
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