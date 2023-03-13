Deprem gölgesinde festival

Öne çıkanlar Festival bu yıl çok daha geniş ve ferah bir ortamda gerçekleştirildi.

Türkiye ve Suriye’deki deprem dolayısıyla müzik ve danslar kısa tutuldu.

Festivale katılan pek çok kişi yakasında siyah kurdele taşıdı.

Çok daha büyük ve ferah bir alanda, dinlenmek için oturma imkanı da yaratılan festivale iki gün boyunca yine binlerce kişi katıldı, müzik ve halk dans gösterileri izlendi, türk mutfağı, el sanatları örnekleri sergilenen çadırlar ilgi çekti.



Source: SBS / Ismail Kayhan Ancak 2 günlük festivalin her anında Türkiye ve Suriye depreminin acısı hissedildi.





Festivale katılanların pek çoğu, yardım toplama çadırında dağıltılan ve yası temsil eden siyah kurdele rozetlerini yakalarına iliştirdi. Müzisyenler sahnede kısa kaldı. Halay çekenlerin, müziğe dans ederek eşlik edenlerin sayısı da bu yıl gözle görülür şekilde azdı.



Source: SBS / Ismail Kayhan



Victoria Marketteki bu yılki festival alanının bu güne kadarki en güzel alan olduğu yönünde yorumlayanlar az değildi.



Source: SBS / Ismail Kayhan



Geçen birkaç yılın gerçekleştirildiği kapalı alanın en az üç katı büyüklükteki alan, aydınlık ferah ve rahattı.





Ziyaretçiler, en yoğun saatlerde bile sıkışıklık yaşamadı.



Source: SBS / Ismail Kayhan



Sergi ve yiyecek çadırlarının sayısı da eskiye göre biraz fazlaydı.



Source: SBS / Ismail Kayhan



Festivali düzenleyen Moralend Türk Derneği, Türkiye’ye giden arama kurtarma ekibinden bir kişinin festivale katılması için NSW İtfaiyesine davetiye gönderdi.





Onlar da Türkiye’ye giden ekipte yer alan Onur Ayyıldız’ı festivale gönderdi.





Onur Ayyıldız festivalin yıldızı gibiydi.





Pek çok kişi Onur beyle resim çektirmek için adeta yarıştı.





Onur Ayyıldız ile yaptığımız söyleşiyi yukardaki audioya tıklayarak dinleyebilirsiniz.



Onur Ayyıldız Source: SBS / Ismail kayhan



Festivale katılan yeni çehrelerden biri de Türkiye’den Avustralya’ya okumaya gelen öğrenciler oldu. Festivale gelen Türk öğrenci sayısı az değildi.







Öğrencilerle yaptığımız söyleşiyi yukardaki audioya tıklayarak dinleyebilirsiniz.



Festivale, Türkiye'den Avustralya'ya gelen öğrenciler de katıldı. Source: SBS / Ismail Kayhan



Öğrenciler, en büyük sıkıntılarının barınma sorunu olduğunu söylediler. Kiralık ev bulamıyorlar.





Festivale resmi erkan da katıldı.





Bunlar arasında Victoria Küçük İşletmeler Bakanı Nazlı Süleyman, belediye meclis üyeleri, çokkültürlülükle ilgili kurum temsilcileri de vardı.





Sahnede yer alan gruplar arasında Ekol, Bülent ve Serkan Sabah gibi müzisyen ve





müzik toplulukları, Mehter Takımı, Karadeniz Folklör Ekibi gibi dans grupları da vardı.



Credit: Ismail kayhan

