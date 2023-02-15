Depremde yaralananlar anlatıyor: 'Bana ulaşmak için beş metre kazdılar'Play07:48Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.14MB) SBS News Muhabiri Claudia Farhart, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hemşire ve yaralılarla konuştu.Öne çıkanlarHemşire Dilek Eynallı: '200 kadar yaralımız var'Yaralı Berat Kar: 'Enkazdan kendi çabamla çıktım'Yaralı Murat Babaoğlan: '88 saat enkaz altında kaldım'ShareLatest podcast episodesSBS Türkçe Canlı 15 Şubat 2023SBS Türkçe Haberler 15 ŞubatOxfam Yardım Kuruluşu sözcüsü Meryem Aslan: 'Felaketin etkisi yıllarca sürecek'SBS Türkçe Haberler 14 Şubat