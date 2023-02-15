Depremde yaralananlar anlatıyor: 'Bana ulaşmak için beş metre kazdılar'

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SBS News Muhabiri Claudia Farhart, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hemşire ve yaralılarla konuştu.

Öne çıkanlar
  • Hemşire Dilek Eynallı: '200 kadar yaralımız var'
  • Yaralı Berat Kar: 'Enkazdan kendi çabamla çıktım'
  • Yaralı Murat Babaoğlan: '88 saat enkaz altında kaldım'
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