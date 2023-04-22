Depremin gölgesinde bayram ve seçimler

ÖNE ÇIKANLAR
- Türkiye’de Ramazan Bayramı ve seçim kampanyalarında depremin etkisini fark etmek mümkün.
- Geçmiş seçim kampanyaları ile karşılaştırıldığında günümüzün siyasilerinin verdiği sözlerdeki abartılar öne çıkıyor.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Alevi kimliğini öne çıkaran bir video yayınladı. Etkisi ne olacak?
- TL dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftada meydana gelen gelişmeleri SBS Türkçe’ye anlattı.
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