Depremin gölgesinde bayram ve seçimler

Earthquake in Kahramanmaras, Turkey - 14 Feb 2023

360 degree view of the earthquake area. Turkey and Syria have experienced the worst earthquakes to strike the region in almost a century. Credit: SOPA Images/Sipa USA/AAP Image

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Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerine günler kala Türkiye’de hem kampanyalar hem de Ramazan Bayramı depremin gölgesinde kalmaya devam ediyor. Gazeteci Yavuz Oğhan son gelişmeleri SBS Türkçe’ye anlattı.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Türkiye’de Ramazan Bayramı ve seçim kampanyalarında depremin etkisini fark etmek mümkün.
  • Geçmiş seçim kampanyaları ile karşılaştırıldığında günümüzün siyasilerinin verdiği sözlerdeki abartılar öne çıkıyor.
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Alevi kimliğini öne çıkaran bir video yayınladı. Etkisi ne olacak?
  • TL dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftada meydana gelen gelişmeleri SBS Türkçe’ye anlattı.
TÜRKİYE GÜNDEMİ

Türkiye’de deprem ve siyasi gerilim yüzünden eski seçimlerdeki coşku yok

Türkiye siyasetinde kurşun ve ortak liste tartışması

Gelişmeler Kılıçdaroğlu’nun önünü açarken Erdoğan’ınkini kapatıyor

Türkiye'de deprem gölgesinde seçim kampanyası

"Her şeyin izinle yapılması yardımların dağıtımında sıkıntıya neden oluyor"

"Az bir ihtimal ama çoklu aday ihtimali hala sürüyor"

Deprem, siyasi bölünmeyi yenemedi

İmamoğlu kararı muhalefeti ayaklandırdı

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