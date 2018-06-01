Gençler arasında e-sigara kullanımı yayılıyor

ÖNE ÇIKANLAR e sigara kullanan gençlerin sigara içme risklerinin kullanmayanlara nazaran üç kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

Avustralya Tıp Derneği (AMA) de e sigaralara yönelik kapsamlı düzenlemeler talep ediyor.

İlaç onay kurumu The Therapeutic Goods Administration’in yakın dönemde artan elektronik sigara kullanımına karşı federal hükümetin çeşitli önlemler almasını isteyeceği belirtiliyor.

Özellikle gençler arasında kullanımı yaygınlaşan elektronik sigaralar endişe yaratıyor. Yeni yayınlanan bir çalışma bu endişenin ne kadar doğru olduğunun altını çiziyor.





Çalışmanın yazarlarından Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden Profesör Emily Banks tehlikenin sadece kullanıcılara yönelik olmadığına dikkat çekiyor.





Dünya çapında yayınlanan 400 farklı araştırmadan toplanan verileri incelediklerini ve çalışmalarının bağımsız denetimden geçip Medical Journal of Australia yayınlandığını söyleyen Banks, ana bulgunun e sigaraların özellikle sigara içmeyenler, gençler ve çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğu olduğunu söyledi.





LISTEN TO Sigara kullanım oranları düşüyor SBS Turkish 01/06/2018 05:25 Play





Çalışmaya göre bu tehditler arasında bağımlılık, çocuklarda zehirlenme, nöbetler, baygınlık, baş ağrısı, öksürme ve boğazda tahriş. Ayrıca patlayan e sigara pillerinden dolayı yaralanmalara da sıkça rastlanıyor.





Bir de e sigara kullanan gençlerin sigara içme risklerinin kullanmayanlara nazaran üç kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Avustralya Tıp Derneği (AMA) de e sigaralara yönelik kapsamlı düzenlemeler talep ediyor. Vaping paketlerinde sağlık uyarıları ayrıca sıkıca denetlenen 18 yaş altına satılmaması kuralları istiyorlar.



