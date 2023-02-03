Dinleyici mesajları: Aile doktorunuzla iletişiminiz Türkçe mi?Play10:07 Source: Getty / Getty ImagesGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.26MB) Dinleyicilerimize sağlık hizmetlerine Türkçe erişimde zorluk çekip çekmediklerini, Türk doktordan kolayca randevu alıp alamadıklarını sorduk.Öne çıkanlarDinleyicilerimzden gelen mesajlarTazmanya'da Türk doktor yok ancak telefonda tercğüman mümkün. Hastanede tercüman da çağrılabiliyor. Bir dinleyicimiz doktorunun aile ferdi kadar yakın olduğunu söyledi. ShareLatest podcast episodesSpor Haberleri - 3 Şubat"Az bir ihtimal ama çoklu aday ihtimali hala sürüyor"SBS Türkçe Canlı 3 ŞubatSBS Türkçe Haberler 3 Şubat