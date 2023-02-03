Dinleyici mesajları: Aile doktorunuzla iletişiminiz Türkçe mi?

Doctor In Consultation With Depressed Female Patient

Source: Getty / Getty Images

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Dinleyicilerimize sağlık hizmetlerine Türkçe erişimde zorluk çekip çekmediklerini, Türk doktordan kolayca randevu alıp alamadıklarını sorduk.

Öne çıkanlar
  • Dinleyicilerimzden gelen mesajlar
  • Tazmanya'da Türk doktor yok ancak telefonda tercğüman mümkün. Hastanede tercüman da çağrılabiliyor.
  • Bir dinleyicimiz doktorunun aile ferdi kadar yakın olduğunu söyledi.
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