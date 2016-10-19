Doğa’dan Melbourne’daki Harmony Festivali’nda çok dilli konser

Öne Çıkanlar
- 29 Ekim Cumartesi günü 14:00’te başlayacak bu yılki Harmony Festivali’nde Doğu Akdeniz kültürü örnekleri paylaşılacak.
- Saat 18:00’de sahneye çıkacak Doğa müzik grubundan gitarist Fahri Kâmil Türkçe, Kürtçe, Romanca ve Arnavutça şarkılar söyleyeceklerini belirtti.
- Çok vokalli ve çok sazlı Doğa 10 yıl önce Melbourne’da kuruldu ve Türkçe konuşan toplumun birçok etkinliğinde konser verdi.
29 Ekim Cumartesi günü Queensbridge Square, Southbank Melbourne’da gerçekleşecek ’nde Doğu Akdeniz kültür ve sanatı öne çıkacak.
ise Türkçe, Kürtçe, Roman ve Arnavutça şarkılarla günü renklendirecek.
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'Doğa Melbourne's 2016 Concert
SBS Turkish
19/10/201613:45