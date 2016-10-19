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Doğa’dan Melbourne’daki Harmony Festivali’nda çok dilli konser

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Doğa grubu Melbourne'daki birçok toplum etkinliğinde kendini gösteriyor.

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Published 24 October 2022 at 3:43pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Doğa müzik grubundan Fahri Kâmil 29 Ekim Cumartesi günü Melbourne’daki Harmony Festivali’nde Türkçe, Kürtçe, Romanca ve Arnavutça şarkılar seslendireceklerini söyledi

Published 24 October 2022 at 3:43pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • 29 Ekim Cumartesi günü 14:00’te başlayacak bu yılki Harmony Festivali’nde Doğu Akdeniz kültürü örnekleri paylaşılacak.
  • Saat 18:00’de sahneye çıkacak Doğa müzik grubundan gitarist Fahri Kâmil Türkçe, Kürtçe, Romanca ve Arnavutça şarkılar söyleyeceklerini belirtti.
  • Çok vokalli ve çok sazlı Doğa 10 yıl önce Melbourne’da kuruldu ve Türkçe konuşan toplumun birçok etkinliğinde konser verdi.
29 Ekim Cumartesi günü Queensbridge Square, Southbank Melbourne’da gerçekleşecek
Harmony 2022 Festivali
’nde Doğu Akdeniz kültür ve sanatı öne çıkacak.

Doğa
ise Türkçe, Kürtçe, Roman ve Arnavutça şarkılarla günü renklendirecek.
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