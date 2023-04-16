Dolandırıcılar şimdi de sosyal medyadan vergi tavsiyesi veriyor

Öne Çıkanlar Dolandırıcıların özellikle sosyal medyadan yardım isteyen kişileri hedeflediği ve hemen yardım teklif ettiği belirtiliyor. İnsanlardan ya kişisel bilgilerini istiyorlar ya da bir linke tıklamanızı söylüyorlar.

Monash Üniversitesi’nden siber güvenlik uzmanı Profesör Nigel Phair polisin de dolandırıcıları yakalamakta zorlandığını söylüyor.

ATO sosyal medya hesaplarında mavi tık olan doğrulanmış hesaplara güvenilmesini, diğerlerine kaşı da dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Ancak bazı uzmanlar Twitter’da para ile mavi tık satın alınabildiğini hatırlatıyor.

Dolandırıcıların en son kurbanları sosyal medyadan yardım bekleyenler.





Sosyal medyada Avustralya Vergi Dairesi (ATO) görevlisi kılığına giren dolandırıcılar gönderdikleri doğrudan mesajlar ve yaptıkları yorumlar üzerinden insanlara ulaşıp kişisel bilgilerini çalıyor.



Vergi dairesi de sosyal medya firmaları ile beraber bu hesapları kapatmaya çalışıyor. Ancak işi kolay değil.





Her zamanki gibi en önemli tavsiye tüketicilerin internette çok dikkatli olması gerektiği.



