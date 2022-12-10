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Dünyanın en büyük teleskobu Avustralya kırsalında inşa ediliyor

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SQUARE KILOMETRE ARRAY WESTERN AUSTRALIA

A supplied image obtained on Monday, December 5, 2022, shows an artist's impression of the Square Kilometre Array at Inyarrimanha Ilgari Bundara on Wajarri Country in Western Australia. Construction of the world’s largest radio astronomy observatory, the SKA Observatory (SKAO), begins on Monday with ceremonies at sites in Australia and South Africa. (AAP Image/Supplied by Ogilvy) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: SUPPLIED/PR IMAGE

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Published 10 December 2022 at 5:00pm
By Omoh Bello, Tom Stayner
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Dünyanın en büyük ve kuvvetli teleskobunun inşası başladı. Batı Avustralya’da ücra bir bölgede inşa edilecek teleskoba bölgenin geleneksel sahipleri de izin verdi.

Published 10 December 2022 at 5:00pm
By Omoh Bello, Tom Stayner
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Dünyanın en büyük radyo teleskobunun inşası Batı Avustralya’da kadim bir kültüre ait olan kurak bir arazide başladı.
  • Avustralya’nın en önemli bilim kurumu CSIRO ((Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation)) bölgeye 131 bin 72 antenin yerleştirilmesi çalışmasını başlattı.
  • Square Kilometer Array (SKA) adı verilen proje Perth’ün 800 kilometre kuzeyinde Wajari Yamaji halkına ait Murchison bölgesinde yapılacak.
Square Kilometer Array (SKA) teleskobu direktörü Sarah Pierce uzayın keşfedilmemiş gizemlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

16 ülkenin beraber yürüttüğü bu proje, Güney Afrika’da 197 ilave antenle beraber çalışacak.

Federal Endüstri ve Bilim Bakanı Ed Husic bölgenin geleneksel sahipleriyle beraber inşa sürecini başlattı.

Noel ağacını andıran antenler alçak frekans radyo dalgalarını toplayacaklar. Proje ücra bir bölgede inşa edildiği için şehir ve kasabalardan dağılan radyo dalgaları uzaydan gelenler için bir kirlilik oluşturmayacak.

Evrenin doğuşunun başından itibaren yayılan radyo dalgalarını yakalayabilecek.

Bölgenin geleneksel sahipleri Wajarri Yamaji halkı da projeye destek oldu. Yapılan anlaşma bölge halkına iş ve eğitim fırsatları yaratacak.

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