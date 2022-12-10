Dünyanın en büyük teleskobu Avustralya kırsalında inşa ediliyor

Öne Çıkanlar Dünyanın en büyük radyo teleskobunun inşası Batı Avustralya’da kadim bir kültüre ait olan kurak bir arazide başladı.

Avustralya’nın en önemli bilim kurumu CSIRO ((Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation)) bölgeye 131 bin 72 antenin yerleştirilmesi çalışmasını başlattı.

Square Kilometer Array (SKA) adı verilen proje Perth’ün 800 kilometre kuzeyinde Wajari Yamaji halkına ait Murchison bölgesinde yapılacak.

Square Kilometer Array (SKA) teleskobu direktörü Sarah Pierce uzayın keşfedilmemiş gizemlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.





16 ülkenin beraber yürüttüğü bu proje, Güney Afrika’da 197 ilave antenle beraber çalışacak.





Federal Endüstri ve Bilim Bakanı Ed Husic bölgenin geleneksel sahipleriyle beraber inşa sürecini başlattı.





Noel ağacını andıran antenler alçak frekans radyo dalgalarını toplayacaklar. Proje ücra bir bölgede inşa edildiği için şehir ve kasabalardan dağılan radyo dalgaları uzaydan gelenler için bir kirlilik oluşturmayacak.





Evrenin doğuşunun başından itibaren yayılan radyo dalgalarını yakalayabilecek.



