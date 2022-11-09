Dünyayı turlayan Fatih kaptan Avustralya’ya yaklaştı

19. Yüzyıla kadar deniz ticaretinin, askeriyenin, keşiflerin ve araştırmaların bel kemiği olan yelkenli teknelere insanlık, günümüzde de oldukça değer vermekte.







Özellikle geçtiğimiz yüzyılda, tek başlarına yelkenli tekneleriyle okyanuslarlara açılıp dünyayı dolaşanlar, dayanıklılığın ve maceraların sembolleri haline geldiler.







Türkiye’de yelken denildiğinde akla gelen ilk isim, elbette Sadun Boro. 2015 yılında aramızdan ayrılan Boro, 1952’de yelkenli ile dünya turu yapan ilk Türk sporcu oldu.







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İlerleyen yıllarda 7.95 metre boyundaki teknesiyle dünya denizlerini dolaşan Özkan Gülkaynak, Türkiye yelkencilik tarihine bunu en küçük tekne ile yapabilen denizci olarak geçti.





