Efsanevi futbolcu Pelé 82 yaşında vefat etti

Öne Çıkanlar Kanser tedavisi gören Pelé Sao Paulo’da Albert Einstein Hastanesi’nde vefat etti.

Yaklaşık 20 yıl boyunca dünya futbolunun yıldızı olan Pelé hem taraftarları hem de oyuncuları şaşırtmayı başarmıştı. Futbolda zarafeti, atletizmi ve yeteneği temsil eden oyuncu, aynı zamanda Brezilya’nın futbol dünyasına damgasını vurmuş olan oyununu da şekillendirdi.

FIFA Aralık 2000’de Pelé’ye yüzyılın oyuncusu ödülünü verdi.

Sao Paulo eyaletinde sokakta bir çoraba gazete kâğıdı doldurarak oynayarak başladığı kariyerinde futbolun dünyadaki yüzü oldu.





Futbolun gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında Pelé seviyesinde gösterilen az sayıda isim var.





Daha sonra dünyanın Pelé olarak tanıdığı Edson Arantes do Nascimento Ekim 1940’ta Tres Coracoes’de doğdu. Gençken Sao Paulo gibi büyük takımlar onu reddetmiş.





1956’da 15 yaşındayken Santos’la oynamaya başlayan oyuncuyla dünyanın tanışması 17 yaşındayken İsveç’teki 1958 dünya kupasında gerçekleşmiş.





1958, 1962 ve 1972 Dünya Kupaları’nı ülkesine kazandıran oyuncu, tüm dünyada sırtında 10 yazan sarı Brezilya formasıyla biliyor. Bir de klasik gol sevinci. Sağ eli yukarıda, zıplarken.





FIFA Aralık 2000’de Pelé’ye yüzyılın oyuncusu ödülünü verdi.





1994’te UNESCO elçisi olarak seçildi. 2012’de de UNESCO’nun Children in Need İhtiyaçları olan çocuklar özel ödülüne layık görüldü.



