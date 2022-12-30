SBS Türkçe

Efsanevi futbolcu Pelé 82 yaşında vefat etti

SBS Türkçe

Brazil football legend Pele dies at 82

FILED - 27 July 2007, Duesseldorf: Brazilian soccer legend Pele laughs in front of the label of his fashion brand "Magic 10". Brazilian soccer legend Pele has died at the age of 82. Photo: Achim Scheidemann/dpa Source: DPA / Achim Scheidemann/DPA

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 30 December 2022 at 11:47am
By John Baldock, Allan Lee
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Brezilya’da futbolun kralı olarak bilinen efsane Pelé 82 yaşında vefat etti. Son yüz yılın en önemli sporcularından olan Pelé ülkesine üç defa dünya kupasını kazandırmıştı.

Published 30 December 2022 at 11:47am
By John Baldock, Allan Lee
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • Kanser tedavisi gören Pelé Sao Paulo’da Albert Einstein Hastanesi’nde vefat etti.
  • Yaklaşık 20 yıl boyunca dünya futbolunun yıldızı olan Pelé hem taraftarları hem de oyuncuları şaşırtmayı başarmıştı. Futbolda zarafeti, atletizmi ve yeteneği temsil eden oyuncu, aynı zamanda Brezilya’nın futbol dünyasına damgasını vurmuş olan oyununu da şekillendirdi.
  • FIFA Aralık 2000’de Pelé’ye yüzyılın oyuncusu ödülünü verdi.
Sao Paulo eyaletinde sokakta bir çoraba gazete kâğıdı doldurarak oynayarak başladığı kariyerinde futbolun dünyadaki yüzü oldu.

Futbolun gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında Pelé seviyesinde gösterilen az sayıda isim var.

Daha sonra dünyanın Pelé olarak tanıdığı Edson Arantes do Nascimento Ekim 1940’ta Tres Coracoes’de doğdu. Gençken Sao Paulo gibi büyük takımlar onu reddetmiş.

1956’da 15 yaşındayken Santos’la oynamaya başlayan oyuncuyla dünyanın tanışması 17 yaşındayken İsveç’teki 1958 dünya kupasında gerçekleşmiş.

1958, 1962 ve 1972 Dünya Kupaları’nı ülkesine kazandıran oyuncu, tüm dünyada sırtında 10 yazan sarı Brezilya formasıyla biliyor. Bir de klasik gol sevinci. Sağ eli yukarıda, zıplarken.

FIFA Aralık 2000’de Pelé’ye yüzyılın oyuncusu ödülünü verdi.

1994’te UNESCO elçisi olarak seçildi. 2012’de de UNESCO’nun Children in Need İhtiyaçları olan çocuklar özel ödülüne layık görüldü.

4 yıl önce de ismini verdiği bir vakıf kurdu. Amacı çocukların haklarını korumak.

Share

Latest podcast episodes

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 30 Aralık 2022

thumbnail_Don't miss out those critical health tests (Getty).jpg

Sağlık kontrolleri için zaman ayırın

World - Turkish.jpg

SBS Türkçe Haberler 30 Aralık

Soccer ball on the ground at a football field

Galatasaray 2023’e lider girdi