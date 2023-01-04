İşgücü eksikliğinin çözümü vasıflı göçmen kadınlarda

Highlights "Değerlendirilmemiş potansiyel" adını taşıyan araştırma Canberra Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

Rapor, Avustralya'daki göçmen ve mülteci kadınların ekonomiye katılımını araştırdı.

Yerleştirme ve iş bulma danışmanı Derya Deniz Demirol, önce göçmenlere karşı algının değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Araştırma düşük ve orta gelirli ülkelerde doğan göçmen ve mülteci kadınların, Avustralya doğumlu kadınlardan ortalama olarak daha iyi eğitimli olduğunu ortaya koydu.



Ancak, bu gurubun yüksek eğitim seviyelerine rağmen tam zamanlı çalışma fırsatını yakalayamadıkları belirlendi. Rapor ayrıca, göçmen ve sığınmacı kadınların kendi eğitim ve vasıflarından daha düşük görevlerde iş bulabildiğini gösterdi.

