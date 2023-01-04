İşgücü eksikliğinin çözümü vasıflı göçmen kadınlarda

Highlights
- "Değerlendirilmemiş potansiyel" adını taşıyan araştırma Canberra Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
- Rapor, Avustralya'daki göçmen ve mülteci kadınların ekonomiye katılımını araştırdı.
- Yerleştirme ve iş bulma danışmanı Derya Deniz Demirol, önce göçmenlere karşı algının değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.
Araştırma düşük ve orta gelirli ülkelerde doğan göçmen ve mülteci kadınların, Avustralya doğumlu kadınlardan ortalama olarak daha iyi eğitimli olduğunu ortaya koydu.
Ancak, bu gurubun yüksek eğitim seviyelerine rağmen tam zamanlı çalışma fırsatını yakalayamadıkları belirlendi. Rapor ayrıca, göçmen ve sığınmacı kadınların kendi eğitim ve vasıflarından daha düşük görevlerde iş bulabildiğini gösterdi.
Victoria hükümetine bağlı olarak eğitim, yerleştirme ve iş bulma konusunda göçmenlere danışmanlık veren Derya Deniz Demirol, Avustralya'nın göçmen bir toplum olmasına rağmen yeni göçmenler konusunda ön yargılarını aşamadığına inanıyor. Ona göre toplum önce bu algısını değiştirmeli. Demirol ile ayrıca karşılaşılan engelleri aşmanın yollarını konuştuk...