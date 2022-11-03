Emlak piyasası diken üstünde

Yükselen faizlerle birlikte ev borcu olanların aylık ödemeleri de artıyor.

Merkez Bankasının enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artırımını sürdürmesi bekleniyoır.

Bu durum evlerin değerini de düşürüyor.





Sydney'in Mount Druitt bölgesinde LJ Hooker emlak temsilciliği yapan Deniz Sağın'a göre emlak piyasası büyük bir durgunluğa girmiş durumda. "Eskiden 'open house' yaptığımızda 20 kişi gelirdi, şimdi üç kişi zor geliyor" diye anlatıyor izlenimlerini.



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Melbourne'da Xubi Finans Şirketinin sahibi Burak Dilbaz ise, ev kredisine girip, evi daha sonra teslim edileceklerin daha zor durumda kaldığını söylüyor: "Banka ancak ev teslim edildiğinde krediyi çıkarıyor bu da geçen sene borca girenlerin cektikleri kredilerde büyük bir düşüşle karşılaşacakları anlamına geliyor. 500 bin dolar için başvuran şu anda 420 bin dolar alacak ve aradaki farkı kendisi bulmak zorunda kalacak..."



