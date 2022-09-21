En büyük Melbourne, başka büyük Sydney

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Melbourne'nın ikonik Federation Square meydanı. Credit: Future Publishing/Future Publishing via Getty Imag

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Yüz yıldan fazladır Avustralya’nın en kalabalık şehri Sydney olarak bilinse de artık tacını Melbourne’a kaptırmış gibi görünüyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Avustralya İstatistik Bürosu’na göre ülkenin en kalabalık şehri artık Sydney’i egale eden Melbourne.
  • 1902’den beri Sydney ülkenin en kalabalık şehri. Yüz yıldan fazla bir süredir liderliğini sürdüren şehir artık ikinci sırada.
Avustralya İstatistik Bürosu şehir nüfusunu hesaplamak için bir dizi karmaşık hesaplama kullanıyor. “Significant Urban Area” kategorisi kapsamında nüfusu 10 binden fazla şehirleşmiş alanlar hesaplanıp toplam nüfus hesaplanıyor. İstatistik bürosundan Andrew Howe, Melbourne’nun batısındaki Melton böylesini de şehre katma kararının nüfusu bir anda artırdığını söylüyor.

Victoria’nın batı bölgelerinde bazı bölgelerde 10 yıllık nüfus artışı yüzde 60’a ulaşmış durumda.

Şu anda 4,9 milyonluk Melbourne’nun nüfusu Sydney’in 19 bin üstünde.
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Nüfus uzmanı Glenn Capuano’ya soracak olursanız son yüzyılda bildiğimiz gerçekte hiçbir değişiklik yok. Ona göre Sydney hala en kalabalık şehir. Sydney’e Central Coast’un dahil edilmemesi yüzünden geride kaldığını söylüyor.

İstatistik bürosu ne derse desin bu rekabet devam edecek gibi görünüyor.

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